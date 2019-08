OSCAR FERNANDEZ ¿Controles de precio? Mal camino…

on

Tomado de la pagina de Facebook del Dr. Oscar Fernández (2 de agosto de 2019)

Al mercado no se combate con fusiles, ni con fuerza de ningún tipo. Debe estudiarse su funcionamiento y conducirse con instrumentos indirectos. La restricción de precios es un error total. Es un error de concepto. Es, además, esencialmente contradictorio con la Conceptualización del Modelo Económico y Social. Es justo lo que se requiere cambiar.

Pretender que el nuevo modelo económico se ajuste a los viejos mecanismos de control en lugar de aprender nuevos mecanismos para conducir el nuevo modelo y corregir sus viejas y nuevas distorsiones es poco menos que un sinsentido. Establecer controles de precios directivos a productos sujetos a condiciones de mercado no surte ningún efecto en una economía restringida por la oferta como la nuestra. Al contrario, es alimento vivo para la segunda economía. Si no cambian las condiciones subyacentes será un esfuerzo desperdiciado. ¿Cuándo vamos a aprender esto?

Por favor convóquese un espacio público de debate con los economistas que están asesorando esta medida. Estas tácticas solo traen consecuencias negativas. Refuerzan estereotipos nocivos que empantanan hasta asfixiar a la imprescindible heterogeneidad de la construcción socialista que tantos años llevamos enseñando en economía política en nuestras Universidades. Son políticas como estas las que construyen enemigos internos donde antes no los había.

Por otra parte, si el fin es en realidad proteger al pueblo trabajador la inmensa mayoría de los precios que afectan los consumos esenciales de la población más allá de la libreta están en manos del Estado y no de los privados. ¡Actúese sobre estos precios! Ya basta de criminalizar al sector privado que muchos de ellos son los mismos cubanos que entregaron todo en el sector estatal hace bien poco. No se puede construir un país con estos libretazos.

¡La verdadera y única batalla económica debe ser aumentar la producción! Oriéntese a la Contraloría, al MFP, al MTSS, al MEP, a la ONAT y a cuanto organismo pueda involucrarse… que envíen en campaña urgente a sus inspectores a las calles a escudriñar y denunciar todos los espacios con reservas productivas no explotadas, todo aquel que pudiendo producir algo no se le permite o no se le facilita, convóquese a todas las instituciones a dinamitar toda aquella norma, regulación, orientación política o decisión administrativa que obstaculice o dilate la puesta en marcha de un proyecto productivo independientemente de la forma de propiedad que lo impulse. ¡Esa es la gran batalla que la Patria necesita hoy!

De lo contrario, también podemos seguir en este juego del gato y el ratón que no produce ningún beneficio estructural y nos aleja a pasos agigantados de cualquier opción de desarrollo y prosperidad sostenibles. ¡Mal camino!