El reciente debate sobre el trabajo por cuenta propia: ¿la “madre de todas las batallas” de los eufemismos de la economía cubana?

on

By

La versión publicada por la prensa acerca de las recientes discusiones sobre el trabajo por cuenta propia en la Comisión de Asuntos Económicos, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), parece ajustarse a la definición de lo que se conoce como una “trampa 22”: una situación problemática para la cual la única solución es impedida por una circunstancia inherente al propio problema o a sus reglas. (1)

Cuando se hace un discurso acerca del futuro del trabajo por cuenta propia (TCP) en el que la variable predominante es el “control” y los demás factores ni se mencionan, nos encontramos ante un razonamiento burocrático en su pleno esplendor.

El razonamiento parecería ser el siguiente: si una masa creciente de la fuerza laboral es incorporada al sistema económico y se mantiene “controlada” en la modalidad del “trabajo personal”, no se corre el riesgo de que pueda funcionar como otra cosa (una cooperativa o una empresa privada), pero si no se avanza hacia esa otra cosa, esa masa creciente de la fuerza laboral no podrá ser incorporada en el sistema económico de manera eficiente.

Llama la atención que en las discusiones de la Comisión parece haberse desterrado el término de empresa privada para reemplazarlo incongruentemente por el de cooperativa. Lo que en 2016 se criticó oficialmente como un ilógico eufemismo –denominar como TCP lo que en realidad son micro y pequeñas empresas privadas- parece haber sido olvidado por la narrativa oficial más reciente sobre la actualización del modelo.

Mediante un “salto” de lógica se intenta ahora imponer en el debate la noción –no fundamentada- de que cuando el TCP rebasa el umbral del “trabajo personal” en lo que se convierte “en la práctica” es en una cooperativa.

Salvo que se muestre evidencia acerca de esa supuesta tendencia, de lo que existe amplia evidencia –reconocida oficialmente en abril de 2016- es que, desde hace tiempo, una parte de la actividad del TCP funciona “en la práctica” como micro y pequeñas empresas.

Toda esta nueva narrativa que intenta separar la conexión entre TCP y empresa privada nacional ha estado acompañada de una reinvención de categorías estadísticas que ha permitido reducir la escala del sector privado –especialmente en el agro- para poder aumentar las cifras de empleo del sector cooperativo. Es algo a lo que en un texto anterior he llamado una “pirueta ideológica” con las estadísticas. (2)

Por supuesto que el control de la actividad económica es muy importante y eso es aplicable a todas las formas de propiedad y de gestión de la economía cubana. Eso no es lo que se impugna.

Lo que es cuestionable es que se adopte el “control” y no el incremento de la productividad como el criterio central para definir la política económica respecto a la transformación del patrón de empleo de la fuerza laboral del país, es decir, el principal de sus recursos económicos.

Lo que indica la estadística oficial de empleo –aquella parte que no ha sido distorsionada por la “revisión” del Anuario Estadístico de 2017- es que en apenas cinco años (2012- 2017) el sector estatal destruyó casi 600 mil puestos netos de trabajo (596 800), mientras que el TCP creó 178 600 nuevos empleos netos. (3)

Las cifras recientemente anunciadas (605 908 TCP en mayo 2019), elevarían la creación de empleos netos en la actividad TCP a más de 200 mil, desde 2012.

El problema que se presenta ante una modificación de la estructura de la creación de empleos de tal magnitud y características no es difícil de entender: se reduce el empleo donde hay más potencial de productividad para aumentarlo donde la productividad tiene menor potencial. Eso tiende a reducir el nivel promedio de la productividad de la fuerza de trabajo de país.

La reducción del empleo neto en el área estatal, con un potencial relativamente alto de productividad debido a una mayor intensidad de planta y equipo, escalas de producción, acceso preferencial al crédito y a las divisas, se produce simultáneamente con la expansión del empleo neto en el área de TCP, donde hay un menor potencial de productividad.

Si la productividad promedio baja, se reducen consecuentemente las posibilidades de incrementar oferta, aumentar salarios, disminuir precios y aumentar la competitividad, entre otros factores.

La prioridad en cuanto a políticas para el TCP debería priorizar las condiciones para que aumente la productividad de ese parte de la fuerza de trabajo del país, que se supone que pudiera seguir creciendo porque la propia “batalla” por la eficiencia de la empresa estatal, combinada con las limitaciones para poder hacer inversiones grandes que permitan crear empleo neto significativo en el sector estatal, hace que el nuevo empleo neto en la economía cubana deba ser creado en el sector privado y cooperativo.

Como indican las estadísticas, la mayor expansión reciente de empleo neto ha ocurrido en la actividad TCP. La reforma de la empresa estatal y el funcionamiento de un sector privado y cooperativo de gran escala son dos caras de una misma moneda.

Las políticas adecuadas para incrementar la productividad del TCP debería incluir acciones al menos en dos direcciones. En primer lugar, facilitar la posibilidad de que quienes se mantengan trabajando sobre la base del “trabajo personal” puedan desarrollar actividades que les permitan desplegar su potencial de calificación (por ejemplo, aumentando el diapasón de las licencias). En segundo lugar, fomentar el paso de una parte de los trabajadores TCP hacia formas institucionales (empresas privadas y cooperativas) que permitan incrementar la productividad mediante la superación de las limitaciones que supone el “trabajo personal”.

Este último punto es importante. Una empresa privada –incluso pequeña- ofrece un “techo” de productividad normalmente mucho más elevado que una actividad basada en el “trabajo personal”. La productividad del trabajo depende fundamentalmente de la disponibilidad de mayores medios de producción y, como se sabe, la posibilidad de que estos funcionen eficientemente depende de mayores escalas que las que ofrece el “trabajo personal”.

El “control” es muy importante, pero la productividad es mucho más importante.

Esa preocupación que ahora parece manifestarse respecto a que no se pierda “la esencia” del TCP –el “trabajo personal”- puede conllevar a una prioridad equivocada de política económica: fijar un “techo” bajo de productividad para el área más dinámica en la creación de empleo neto.

Un debate razonado sobre la política respecto al TCP debe partir de la realidad existente: una parte del TCP ya funciona como empresa privada, pero lo hace en condiciones que limitan el aprovechamiento de su potencial de productividad. Otra parte del TCP pudiera asumir rápidamente la modalidad de PYMES si estas se legalizaran.

Hacer política económica sobre la base de eufemismos como aquel que postula que el TCP tiende a funcionar como cooperativas porque puede contratarse un número “ilimitado” de personas no es un buen augurio para el proceso de desarrollo.

Una de las dimensiones básicas del desarrollo consiste en facilitar la colocación de una parte creciente de la fuerza laboral en trayectorias ascendentes de productividad y de aprendizaje tecnológico y organizativo.

Es difícil encontrar en lo que ha publicado la prensa sobre el debate acerca del TCP que se hizo en la Comisión de Asuntos Económicos un esbozo de posibles acciones que pudiera favorecer el funcionamiento de trayectorias hacia un incremento de la productividad.

El mayor “control” sin la productividad adecuada no conduce al desarrollo.

Notas

1 Lisandra Romeo Matos, Irene Pérez, Karina Rodríguez, “Nuevas modificaciones al Trabajo por Cuenta Propia buscarán frenar las ilegalidades existentes”, Cubadebate, 9 de julio de 2019, http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/07/09/nuevas-modificaciones-al-trabajo-por-cuenta-propia-buscaran-frenar-las-ilegalidades-existentes/#.XSWcXo-xU-U

2 Ver, “Las estadísticas de empleo privado en Cuba: ¿una pirueta ideológica?”, El Estado como tal, 6 de mayo de 2019, https://elestadocomotal.com/2019/05/06/las-estadisticas-de-empleo-privado-en-cuba-una-pirueta-ideologica/

3 Anuarios Estadisticos de Cuba de 2017 y 2015, Tabla 7.2 – Ocupados en la economía según situación del empleo.