Los estimados del crecimiento económico de Cuba en 2018: ¿lecciones?

Escribí ayer un breve “hilo” en Twitter llamando la atención sobre la notable magnitud de la rectificación de la tasa de crecimiento del PIB de Cuba en 2018.

Me ha recordado aquello que dijo John Kenneth Galbraith acerca de que “la única función de la Economía es hacer que la astrología luzca como algo respetable”. Una frase mordaz que, en materia de producción y presentación de las estadísticas, no solo es aplicable a los economistas sino –sobre todo- a los funcionarios, sean estos economistas o no.

La Agencia Cubana de Noticias (ACN) informó que se había rectificado la tasa de crecimiento del PIB en 2018 en un nuevo nivel de 2,2%, en vez del dato de 1,2% inicialmente informado en diciembre de 2018.

Esa no es todavía la tasa final de crecimiento oficial. Habrá que esperar a que la cifra definitiva se refleje en la sección de cuentas nacionales del Anuario Estadístico de Cuba de 2018.

Las revisiones de estimados del PIB son usuales en todas partes, ese no es el problema, pero lo que resultó llamativa fue la dimensión de la diferencia entre ambos estimados. El 1% PIB “extra” que se ha recalculado es dos veces el valor de la industria azucarera en las cuentas nacionales

La cifra del PIB en 2017 fue de 55 757 millones de pesos (MMP), calculado a precios constantes de 1997, que es como se estima el PIB en Cuba, a los efectos de hacer comparables las tasas de crecimiento a través del tiempo. Con una tasa de 1,2%, el PIB “extra” es de 669 MMP, pero con una tasa de 2,2% el PIB “extra” es de 1 226 MMP

La diferencia entre el primer estimado del PIB y la revisión es de 557 MMP, es decir, el doble del valor que tuvo en 2017 la industria azucarera en las cuentas nacionales. ¿Cómo una discrepancia de estimación estadística puede ser dos veces el tamaño de la industria azucarera?

No tengo respuesta para esa pregunta, de manera que pensando en el asunto me pareció que podría ser útil revisar cuál ha sido la dinámica de los estimados iniciales del PIB cubano, de sus revisiones y de su relación con el crecimiento final que se refleja en los anuarios estadísticos.

El estimado inicial del plan de un año dado normalmente se anuncia en las últimas semanas del año precedente (en noviembre o diciembre).

La revisión del estimado del plan a la que se hace referencia en este trabajo es la que se hace al finalizar el año en curso. Se considera que es el dato preliminar de crecimiento anual real.

El crecimiento final del PIB se refleja en el Anuario Estadístico, usualmente en el segundo semestre. En el caso del 2018 hemos asumido preliminarmente como tasa final el recién anunciado dato de 1,2%. No es todavía la cifra oficial, pero por el momento en que se ha divulgado, se supone que sea muy parecida a la que se reflejaría en el Anuario Estadístico.

El siguiente gráfico visualiza esa relación en los últimos cinco años.

¿Cuáles son las principales observaciones del gráfico?

Excepto en 2014, el dato de crecimiento final del PIB (línea roja) siempre fue mayor que la cifra de revisión del estimado inicial (línea verde).

Entre 2014 y 2018 la revisión del estimado inicial (línea verde) siempre ha sido “hacia abajo” respecto al estimado inicial (línea azul), excepto en 2015 cuando ambos datos coincidieron.

Se produjeron dos casos (2015 y 2018) en los que el crecimiento final del PIB (línea roja) fue superior al estimado inicial (línea azul). (1)

Conviene representar –en forma de área sombreada- el PIB que se ha “perdido” en los años en que el crecimiento final ha sido menor que los estimados iniciales (2014, 2016 y 2017) y el PIB “extra” que existiría en los dos casos en que el dato final de crecimiento el PIB fue mayor que el estimado inicial (2015 y 2018).

Como puede observarse, han existido momentos –especialmente 2016- donde la diferencia entre la revisión y el estimado inicial ha sido muy grande. En ese caso el nivel de PIB “perdido” fue alto.

Una de las posibles lecciones de esta rápida revisión de los datos es que parecería ser más fácil “explicar” los casos de revisiones “a la baja” del dato del PIB, pues usualmente se asocia al surgimiento de factores negativos muy difíciles de prever por los planificadores, como pudieran ser los fenómenos climáticos, la modificación de precios internacionales, o el cambio en el contexto internacional, incluido el reforzamiento puntual de las medidas agresivas de EEUU contra Cuba, entre otros.

Es precisamente por esa razón que resulta interesante la revisión “al alza” del PIB de 2018 que acaba de anunciarse. No es el único periodo reciente en que eso ha ocurrido, pues en 2015 el crecimiento real fue mayor que lo planificado, pero 2015 se consideró desde el inicio del plan como un año relativamente “bueno” en cuanto a crecimiento, aunque no llegó a sobrepasar el nivel de 5% que se considera necesario para avanzar hacia el desarrollo. Ello se reflejó en que la revisión del estimado inicial a fines de 2015 coincidió con la cifra inicialmente prevista.

Sin embargo, el caso de 2018 es diferente pues hubo una notable diferencia entre la tasa de crecimiento inicialmente planificada (2%) y la revisión del dato que tuvo lugar en diciembre de 2018 (1,2%).

La explicación respecto a que se haya recalculado ahora (julio de 2019) un dato de crecimiento de 2,2% que no solamente es superior al estimado preliminar de 1,2%, sino también superior al crecimiento inicialmente planificado de 2%, es un hecho inusual cuya explicación pudiera radicar en una mejoría del estimado del impacto negativo de factores que hasta hace seis meses atrás se habían valorado como más graves, o quizás en la revaluación del efecto positivo de otros factores, o en una combinación de ambas cosas.

¿Cuáles fueron los factores que se identificaron oficialmente en diciembre de 2018 para explicar por qué el crecimiento del PIB registraba una tasa de 1,2% en vez del 2% inicialmente planificado?

La caracterización general fue la siguiente: “La situación de la economía ha estado determinada por una tensa situación financiera, en la cual ha influido el incumplimiento de ingresos por exportaciones en un grupo de actividades como el turismo, la producción azucarera y los servicios médicos, a lo que se unen las afectaciones ocasionadas en varios sectores por diversos eventos climatológicos.” (2)

A nivel de detalle: (3)

Efectos negativos del huracán Irma.

Descenso de la producción de níquel, aunque en un contexto de aumento del precio del mineral.

Caída del 43,7% en relación a la zafra azucarera anterior, muy afectada por problemas climáticos.

Menor número de turistas respecto a lo planificado inicialmente.

Se estimó una reducción de los ingresos por exportación de fuerza de trabajo calificada al cierre del año debido a la retirada de la colaboración cubana del personal de salud ubicado en Brasil.

Incremento en el precio de una serie de alimentos importados (arroz, frijol de soya, trigo, y carne de pollo).

Aumento del precio del petróleo.

La entrada efectiva de capital extranjero fue 24,3% menor que lo planificada.

La aplicación de multas a bancos europeos por parte de EEUU como parte de las medidas de agresión contra Cuba, lo cual afectó el rating crediticio de Cuba y consecuentemente se tradujo en tasas de interés más altas que el país debe pagar por los créditos.

Naturalmente, este listado incompleto de factores negativos incluye hechos que no pueden ser cambiados, pero que si admiten revaluaciones del monto de sus impactos negativos.

La revisión del dato de crecimiento del PIB de 1,2% a 2,2% probablemente se debería a una revaluación que redujo la estimación del impacto negativo que se había calculado a fines de 2018.

En cualquier caso, se trata de una modificación relativamente alta del estimado de crecimiento económico que debería ser explicada adecuadamente. En ausencia de eso, pudiera ser inevitable que a algunos les parezca más respetable la Astrología que el cálculo del PIB.

