JUAN FERRAN ¿Por qué?

Texto tomado de “Sine Die”, una serie de artículos publicados por el Dr. Juan M. Ferrán Oliva, distribuida mediante correo electrónico. Número 37, Publicado el 20 de abril de 2019.

Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía y Planificación expuso el Plan de Desarrollo hasta 2030[1] En lugar de quinquenios abarcó 3 etapas. La primera se extiende hasta 2021 y la siguiente a los 5 años hasta 2026; la tercera, cuatrienal, va hasta 2030. Fue una comunicación objetiva y didáctica que, exenta de liturgia política, expuso en 92 minutos las dificultades derivadas de la actual coyuntura.

La primera etapa acaparó la exposición: Se afrontan fuertes restricciones financieras agravadas por atrasos en el cobro y la presión del embargo. El plan de importaciones se incumple y puede empeorar. Algunos impagos restringen la obtención de créditos. Las inversiones no siempre se amortizan con resultados. Es necesario erradicar la mentalidad de importación y diversificar las exportaciones. El envejecimiento poblacional es otro factor negativo. El desabastecimiento de la oferta minorista alcanza niveles graves. El capital extranjero no llega en la medida necesaria. Incluso hay descapitalización en algunas ramas. Se consideran prioritarios el turismo, la biotecnología, la cuestión energética, los alimentos, los servicios al extranjero y la construcción. Estos 6 sectores disponen de la mayor potencialidad para generar exportaciones y sustituir importaciones. La aplicación del plan no es una camisa de fuerza. Se recomienda flexibilidad ante eventuales mejoras no planificadas. Será revisada la situación de las empresas con esquema cerrado de divisas[2]. En alimentos y combustible se importarán más de $5.000 millones. Hay reservas internas que es preciso movilizar.

Este es, sucintamente, el contenido del informe. La lectura entre líneas permite otras consideraciones.

El crecimiento no implica desarrollo pero es condición necesaria. Incrementar el PIB en un 5% o más requiere una tasa bruta de acumulación elevada. En términos monetarios significa alrededor de US$ 2.000 a US$ 2.500 millones anuales[3]. Algo muy superior a las posibilidades del país. Sólo sería viable con la inversión extranjera. La Ley 118 de 2014 amplió las ventajas en tal sentido, pero la respuesta no ha sido suficiente. La agudización del bloqueo puede incidir también negativamente. En consecuencia no hay crecimiento ni desarrollo. Lo planificado perpetua la penuria y apenas alcanza para la reproducción simple. Si se cumple. Las deficiencias en la economía nos llevan a un callejón sin salida.

Persiste la preeminencia de una mentalidad de asignación propia de las entidades burocráticas, pródiga en funcionarios y rara en gerentes. La economía estatal, debatida entre la rigidez y la flexibilidad, representa el 70% del total. En el sector cooperativo los controles limitan la creatividad productiva. Apenas difieren de las estatales y es probable que esa sea su mentalidad.

La aberrada paridad entre el peso y el dólar anula los análisis de factibilidad[4]. Lo peor es que muchas inversiones nuevas se contaminan con la ineficiencia generalizada y no se redimen.

Más grave aún es el desabastecimiento minorista, quebranto endémico que dura más de medio siglo. Hace crisis en estos momentos. La oferta minorista es una de las más pobres del mundo, quizás la peor[5]. El verdadero estímulo no es el dinero sino lo que pueda hacerse con él. La oferta interna debería añadirse a las 6 prioridades establecidas. Es muy probable que sea la llave de la eficiencia.

El inmoral bloqueo es rechazado universalmente. Afecta al PIB en algo menos de un 1%, lo cual tiene importancia dados nuestros ínfimos crecimientos[6].

Consignas más socorridas: o Hacer más con menos o Sustituir importaciones o Continuidad o Compromiso o Relevo o Profundización revolucionaria o Eficiencia o Patriotismo o Etc. Como el perfume barato, la exhortación no tiene fijador. Hay que ir a la raíz de los problemas

La mayoría de los analistas piensa que las soluciones van más allá de la economía. La nueva dirección realiza grandes esfuerzos dentro de sus potestades. No pueden ir más allá. Como es sabido, el Buró Político constituye la máxima instancia de poder[7]. Así lo patentiza el articulo no.5 de la Constitución[8]. Me faltan información y talento para sugerir soluciones en tal campo que no domino y está minado por la Doctrina Monroe. Pero tengo derecho a meditar y expresarme[9]. El Partido cuenta con tanques pensantes y con su propia experiencia. Los graves problemas de la economía exigen grandes remedios. Sí se puede.

El ser humano ha de ser el objetivo de un buen gobierno. No valen argumentos doctrinarios de repertorio. Los casos de China, Viet Nam y Laos impresionan. Partieron de niveles ínfimos. Al igual que Cuba son Estados monopartidistas. El primero, a partir de 1978 logró crecimientos superiores al 9% anual, quizás subestimados. Viet Nam adoptó su reforma en 1986 y alcanzó aumentos parecidos. Laos va por el mismo camino. Coinciden en que el modelo soviético no es reformable[10]. Sus circunstancias son diferentes a las nuestras y no es posible clonarlos, pero debemos seguir su pragmatismo e iconoclastia. El caso ruso es diferente pero no menos milagroso.

¿Por qué Cuba no obtiene resultados similares? El Poder tiene la palabra.

NOTAS

[1] Dentro de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, foro centrado en temas económicos y, entre ellos el Plan e Desarrollo hasta 2030. Miércoles 10 de abril de 2019

[2] Son aquellas que se quedan con parte de las divisas que adquieren

[3] Datos aportados por Marino Murillo, en la argumentación de la necesidad de la Ley de Inversión Extranjera. No.1118 Sesión Extraordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Marzo de 2014.

[4] Ver La recurrente dualidad monetaria. SINE DIE 35 de marzo 24 de 2019 https://elestadocomotal.com/2019/03/25/juan-ferran-la-recurrente-dualidad-monetaria/

[5] Ver El cuartico está igualito. SINE DIE 23 de enero 6 de 2019

[6] Ver Al Bloqueo lo que es del bloqueo. SINE DIE 25 de Enero 13 de 2019. https://elestadocomotal.com/2019/01/13/juan-m-ferran-oliva-al-bloqueo-lo-que-es-del-bloqueo/

[7] Ver ¿Quién tiene la llave? SINE DIE 19 de diciembre 24 de 2018

[8] CONSTITUCIÓN. ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democráti­co y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la so­ciedad y del Estado.

[9] CONSTITUCIÓN. ARTÍCULO 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensa­miento, conciencia y expresión. Lo de pensamiento es una perogrullada.

[10] Díaz Vázquez, Julio A. ¿Es Aplicable el Modelo Chino o Vietnamita en Cuba? Centro de Investigaciones Económicas d la Universidad de la Habana. Marzo 2011