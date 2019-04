JOAQUÍN BENAVIDES. Respuesta guerrillera a los batistianos y a sus amos de esta época

on

By

Los batistianos que quedan, a los que derrotamos y sacamos del Poder en 1959 y hace 58 años, volvimos a derrotar y cambiamos por compota, ahora, en vez de Eisenhower y Kennedy, tienen a Trump con Pompeo y Bolton. Aquellos fracasaron estrepitosamente y a estos no les queda mejor suerte. Esta es la misma Revolución de Fidel, Raúl, Camilo, Almeida y el Che, 60 años después y con el mismo espíritu e inteligencia política para no dejarse vencer.

Siguen subestimándonos. Han cometido un grave error político con sacar de la gaveta los viejos papeles del capítulo III de la Helms Burton y además agredir económicamente a los cubanos de las dos orillas. Con ello unen al pueblo

Trump y sus consejeros son tan prepotentes y estúpidos políticamente, que lo que tres presidentes de ese país, durante más de veinte años no aplicaron para no afectar intereses de sus aliados, lo ponen en ejecución ellos ahora, desoyendo a esos aliados que les solicitaron no hacerlo. Los han obligado a actuar en contra de ellos, sin percatarse en su soberbia que han hecho coincidir los intereses de Cuba con los de sus aliados.

Han reducido drásticamente las remesas y reducido las visitas entre las familias en ambos sentidos. Están contentos los batistianos. Al igual que hace más de 60 años, no les interesa las necesidades ni el dolor del pueblo de Cuba, sino a aspirar al imposible de recuperar sus propiedades y hacerse dueños nuevamente de Cuba. No lo lograrán. Ante la magnitud del reto, la respuesta está en manos de la nación y de su Dirección Revolucionaria, de Raúl y de Díaz Canel. Ambos tienen en sus manos los instrumentos ya consagrados en la Constitución.

La respuesta tiene que ser rápida e inteligente. A lo guerrillero.

Abrir la economía al sector privado, no solo al cuentapropismo, tanto a los cubanos de acá, como los del exterior, dentro de los límites que establece la Constitución acabada de promulgar. Fijarles un segmento dentro de la producción del País que contribuya a exportar nuevos productos a nuevos mercados, a surtir con productos del País al turismo y a sustituir productos que se importan actualmente o que puedan cubrir necesidades de consumo de la población. Establecer una tasa de cambio para las empresas estatales que estimule favorablemente a la inversión extranjera y a la producción nacional y de exportación. Reestructurar sin más dilación a la Empresa Estatal Nacional, que le permita elevar su eficiencia y rentabilidad para que propicie el interés de la inversión extranjera, con fines de exportación. Liberar totalmente de trabas burocráticas a la agricultura estatal y en especial a la cooperativa, y la privada y usufructuaria. Que el Ministerio de la Agricultura saque sus manos de las cooperativas y del sector privado y se limite a crear y atender empresas de servicios agrotécnicos de todo tipo que faciliten a los productores que puedan producir con eficiencia y acercarse paulatinamente a los estándares del área latinoamericana y caribeña. Modificar totalmente la política de precios y fiscal en el sector agropecuario del País. Si algo requiere una reforma rápida en la economía del País es la agricultura. Lo que está pasando con la producción de huevos, de carne de puerco y de caña de azúcar es una vergüenza. No tiene justificación para alguien que como muchos de nosotros tuvimos responsabilidades durante muchos años en la economía. Introducir tecnología moderna e inversión extranjera a nivel de pequeños productores y cooperativas puede dar como resultado un salto extraordinario. Priorizar en la actividad estatal, productiva, científica, de educación y la salud, el incremento de los salarios. Aprovechar hasta donde sea posible la experiencia de viejos cuadros y especialistas, al menos como consultores voluntarios, ante problemas que nos vienen para arriba y ya pasamos muchos de nosotros durante el periodo especial e incluso antes.

No debemos demorar la respuesta. Desde el punto de vista político, los batistianos y el Gobierno de Trump, están intentando desmoralizarnos y demostrar que no podemos sin ellos.

Abramos nuestra economía, con control, pero sin miedo y le demostraremos al mundo, a los batistianos de Miami y a Tump y su pandilla que si podemos y que no retrocederemos un milímetro de nuestra posición socialista, latinoamericanista y solidaria.