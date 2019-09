La “visión de país” de Oscar Fernández en 99 palabras sobre el modelo económico cubano

Mi colega Oscar Fernandez publicó ayer una nota de apenas 99 palabras sobre el “modelo” económico que ha motivado un intenso intercambio en Facebook.

Es el tipo de discusión que no debería “quedarse” confinada a esa plataforma y, por tanto, la he publicado en mi blog para que quienes no tienen –o no quieren tener- acceso a Facebook puedan informarse acerca de lo que considero que es una discusión importante.

Oscar Fernández es un reconocido economista que ha abordado el tema en numerosos textos académicos, uno de los cuales se cita en los comentarios, pero considero que es sumamente útil la versión sintética que ahora ofrece Oscar porque facilita hacer la discusión en el plano más importante: el debate político.

Es probable que los comentarios a esa nota sigan “creciendo” en Facebook, pero aquí coloco el breve texto de Oscar y los primeros 39 comentarios.

Texto de Oscar Fernández

Actualizar el Modelo de Funcionamiento Económico implica establecer, para la visión de país deseada, el estado requerido de las siguientes variables:

1) Definición del peso relativo de las diferentes formas de propiedad

2) Selección de las formas de gestión de la propiedad estatal

3) Delimitación de las funciones económicas del Estado en sus diferentes estructuras

4) Replanteo de los mercados de bienes y servicios, laboral y financieros

5) Adecuación de los mecanismos de planificación

6) Corrección del peso relativo de las diferentes fuentes de distribución de los ingresos.

Más allá de la coyuntura… actuemos sobre el Modelo de Funcionamiento.

Oscar Fernandez En efecto Harold Cárdenas Lema. Pero entre la vaguedad de algunos lineamientos, habia unos pocos que marcaban las esencias de un nuevo modelo. La conceptualización logra capturarlas con mejor organicidad aunque quedó un documento muy extenso y diluido junto a las bases del programa de desarrollo. Pero en cualquier caso lo que sí es evidente es que el proceso se detuvo, yo diría que desde el propio 2014 cuando se cerraron los cines 3D y las tiendas de ropa.

Carlos Alzugaray Yo creo que los que se oponían, comenzaron a ralentizarlo desde el primer momento. La burocracia opuesta tiene muchas formas de torpedear el proceso. Piénsenlo: 1) pueden oponerse o mediatizar las medidas en el momento de elaborarlas; 2) después pueden ralentizar o obstaculizar al momento de trasladarla a las instancia correspondiente; 3) finalmente pueden obstaculizarlas en la implementación. Las excusas de la burocracia son insondables..

Oscar Fernandez Carlos Alzugaray y pueden incluso, como creo que ha ocurrido, imponer una agenda totalmente opuesta a la Actualización a nombre de los mismos Lineamientos.

Carlos Alzugaray Oscar Fernandez Sí, esa es otra estrategia posible.

Harold Cárdenas Lema Oscar será que el proceso se detuvo cuando comenzó a priorizarse la normalización de relaciones con Estados Unidos? Quizás bajo la premisa de que vendría otra bonanza económica que permitiría postergar los cambios hasta un mejor contexto? Habría que ver si los cambios internos que pide la opinión pública son voluntad política también o concesiones temporales que algunos funcionarios hacen a duras penas.

Mauricio De Miranda Parrondo Interesante punto de vista.

Oscar Fernandez Es posible Harold Cárdenas Lema, pero más que por un eventual escenario de bonanza yo lo asociaría al modo en que el gobierno de EEUU intentaría potenciar al emergente sector privado para sus fines de cambio de régimen. El sector no-estatal no tuvo tiempo de ser aceptado políticamente dentro de los rígidos cánones del modelo de socialismo cubano, a pesar de los esfuerzos iniciales del propio Raúl (que luego él mismo revirtiera). La tapa al pomo la puso Obama en su visita a Cuba y su constante de respaldo al sector cuentapropista.

Carlos Alzugaray Para mí, los factores que han obstaculizado o ralentizado el proceso comenzaron a actuar desde el primer momento. De ahí los llamados de Raúl en el sentido de que el principal obstáculo era la vieja mentalidad. Todo eso comenzó mucho antes de Obama. Lo que pasa es que la visita de Obama lanzó una bomba de tiempo en una situación ya ralentizado..

Carlos Alzugaray Maquiavelo le advertía al Príncipe que si quería hacer transformaciones tenía que tener en cuenta que tendría dos tipos de oposición: los que se oponen abiertamente; y los que se proclaman que la apoyan pero le tienen miedo al cambio y lo sabotean.

Oscar Fernandez La apuesta por un modelo mas descentralizado y heterogéneo buscando dinamizar a corto plazo el desempeño económico, entraña riesgos de restauración capitalista en un horizonte temporal mediano. Sin embargo, la persistencia de un modelo con una centralización hiperbolizada que ignora las condiciones objetivas de la reproducción, también entraña un profundo riesgo de reversión sistémica, quizás más peligroso por resultar menos evidente. Mauricio De Miranda Parrondo, Ricardo Torres Perez

Carlos Alzugaray Oscar Fernandez, y todo eso ¿no es lo que más o menos indican los Lineamientos que hay que hacer?

Mauricio De Miranda Parrondo Muchas cosas están formuladas en los lineamientos pero todos sabemos que el nivel de cumplimiento de éstos es bajísimo. Esto es, por cierto, llamativo, porque se supone que el Congreso es el máximo órgano del PCC y el Buró Político e incluso el Primer Secretario y el Gobierno deberían rendir cuentas sobre esto. Sin embargo, lo que vemos es un estado de “un paso adelante y dos para atrás” y en la mayor parte de las veces da la impresión de que se producen “salticos en el lugar”.

Carlos Alzugaray Y el próximo Congreso del Partido se acerca inexorablemente. En el mismo Raúl Castro dejará la máxima dirección y se proyecta que MDC asuma. Pero ¿qué pasa si la evaluación que se hace es que no se ha cumplido?

Oscar Fernandez Carlos Alzugaray Bueno.. Se podrá hacer el análisis de los múltiples factores que pueden haber obstaculizado la implementación. Pero sobre la interrupción del proceso y el no cumplimiento en general de lo acordado no hay nada que rebatir.

Carlos Alzugaray Oscar Fernandez mi punto es que los que se oponen al proceso de cambios tienen muchas herramientas en su arsenal para obstaculizarla, ralentizarla o detenerla. Por otra parte, hay quienes simple y sencillamente le tienen miedo al cambio y hacen todo los posible por detenerlo, obstaculizarlo o ralentizarlo. Son tres estrategias distintas que se pueden hacer subrepticiamente desde adentro del sistema.

Mauricio De Miranda Parrondo Carlos Alzugaray de acuerdo plenamente con lo que dices sobre los obstáculos al cambio.

Sergio Acosta Estimados Oscar Fernandez, Mauricio De Miranda Parrondo y Carlos Alzugaray ¿quiénes se oponen al proceso de cambios? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Dónde está ese poder oculto? ¿En qué reuniones se debate eso, sí todo se aprueba por unanimidad? Definitivamente el bloque/embargo hace su mella durante tantos años, y como dice Oscar Fernandez en su reciente artículo aprovecha las debilidades ¨estructurales¨ de Cuba. El proceso de actualización va ya para casi una década. Si Uds coinciden en que es falta de decisión política y Oscar hable de problemas estructurales, que les parece si retomamos a Kornai, quién argumentó convincentemente en ¨La economía de la escasez¨que los problemas del bloque socialista era un fallo, no por error humano sino era un problema más grave, era un problema sistémico. Traduciendo al cubano al húngaro, no era culpa de los burócratas , si no del modelo. ¿Cuanto queda de ello en Cuba? El sistema íntegro y propiamente era la razón de su fracaso. En otra de sus obras más amplia ¨El sistema socialista: La economía política del comunismo¨ Kornai el economista húngaro concluyó que el socialismo era “irreformable”. Ya tenemos el ejemplo de China, inspirado en los consejos de Kornai. El exlíder chino Deng Xiaoping estaba tan entusiasmado que evitó definir el modelo de Kornai como capitalista o comunista al afirmar: “No importa si el gato es blanco o negro mientras atrape ratones”. La cúpula comunista de China codificó entonces el modelo de reforma radical en ley como “El Consenso del Yangtsé”. Como saben Kornai y otros cien académicos occidentales fueron llevados por el Banco Mundial a China en el verano de 1985 para la “Conferencia del Crucero del Río Yangtze”. Pero en una reciente carta abierta publicada en el Financial Times, Kornai señaló a los economistas occidentales como responsables de la “pesadilla” en la que se ha convertido el modelo económico y social chino que lidera el presidente Xi Jinping, al que acusa de tener un estilo de hacer las cosas de “reminiscencias estalinistas”. En fin y resumiendo, que muchos analistas y de gran talante insisten en que el modelo no sirve, y entre ellos hace unos días lo volvió a recordar Carmelo Mesa-Lago, en su artículo estructural versus coyuntural.

Mauricio De Miranda Parrondo Sí, y yo estoy de acuerdo en que el modelo no sirve. El socialismo “realmente existente” es heredero del stalinismo y Stalin le impuso a la URSS un modelo que no sirve y coincido plenamente de que ése modelo es irreformable porque las “furias del interés privado” se encargan de impedir que se reforme y por eso implosiona y la experiencia de la propia ex-URSS y la Europa Oriental demostró que la quiebra del sistema abrió el espacio para la instauración de un capitalismo salvaje en lo económico (con contadas excepciones), y en lo político se abrieron paso nuevos sistemas autoritarios variopintos desde el nacionalismo más acérrimo hasta la xenofobia. Y ¿por qué el modelo no funciona? En mi opinión, porque en su construcción real, se atuvo más a la tradición autocrática y autoritaria rusa que al modelo de Estado que preconizaban Marx y Engels y que concibieron para sociedades muy desarrolladas que no fue en las que se produjo la toma del poder por los comunistas. Al releer Antidühring refresco lo lejos que estaba la aspiración de Engels frente a lo que realmente ocurrió. Yo personalmente no veo que el socialismo pueda funcionar sin verdadera democracia. No me refiero ni a la democracia burguesa formal ni al pretendido “centralismo democrático” que tiene mucho de centralismo y muy poco de democracia.

Sergio Acosta Mauricio De Miranda Parrondo de acuerdo, yo agregaría que el proyecto cubano con sus nuevos visos a través de la nueva Constitución, por ejemplo, está por verse cómo funcionará, ya que no existe modelo igual.

Oscar Fernandez Exacto Carlos Alzugaray. Lo aprobamos hace 8 años y lo conceptualizamos hace 3. Ya veremos cuando lo implementamos.

Ricardo Torres Perez Cualquier diagnóstico puede ser mejorado casi infinitamente. Se han discutido muchos documentos, generales, ambiguos y hasta contradictorios. Con todo, poco se ha avanzado. Es político, lo demás es secundario.

Mauricio De Miranda Parrondo Sí, la razón es política. Sin embargo, creo que hasta allí están equivocados porque no hacer nada de lo que realmente hay que hacer puede tener un efecto político devastador.

Carlos Alzugaray Exactamente. Hay una trabazón política. Los motivos pueden ser muchos, pero eso es lo que hay.

Harold Cárdenas Lema Leyendo con interés, gracias por su contribución Oscar

Harold Cárdenas Lema Carlos el problema de los lineamientos es que al ser tan generales, establecen metas pero no el camino a seguir. Son guidelines sin especificidad así que toca a economistas y politólogos llenar los vacíos. Mucho de lo que pasa hoy en el debate público cubano es la pugna invisible entre distintas fuerzas proponiendo su propio camino… la diferencia es que el debate entre opiniones distintas que se abrazaba en los 60 hoy se condena. Abrazo

Mauricio De Miranda Parrondo Yo pensaría que corresponde al gobierno implementarlos, asesorados por economistas, sociólogos, politólogos, ingenieros, etc. Lo que pasa es que no se quiénes son los asesores ahora mismo o a quienes están escuchando porque lo que si tengo claro es a quienes no han escuchado aún.

Carlos Garcia Pleyan Excelente resumen! Y si, efectivamente, el meollo es politico.

Humberto Herrera Carles Excelente articulo, y viendo las opiniones de otros destacados economistas que han vuelto al origen, me acorde de Lenin como fue evolucionando desde el impuesto en especie hasta la NEP entre Oct 1917 y 1923, según iban cambiando las condiciones internas y externas, esa creatividad y celeridad en abordar y solucionar los problemas entre otras, nos sigue faltando. tenemos el tiempo en contra porque hay paises pocos, pero los hay, en este mundo que en 60 años han pasado de paises subdesarrollados a desarrollados. ¿ Por que nosotros no, si aspiramos a un sistema que debe ser superior en lo económico, en lo social y en lo esencialmente humano? ¿ que nos esta deteniendo constantemente? ¿ solo el bloqueo de EE.UU?

Maria Elena Fernández Marrero Esto me lo tengo que leer con más calma muy bien

Lázaro Otaño Fernández Muy interesante profesor Oscar Fernandez, pero yo voy a ser un poco mas atrevido, la recien aprobada constitución, limitó el papel de las nuevas formas de gestión, a mi entender, hay que reestructurar la relacion dialéctica entre Relaciones sociales de producción y Fuerzas productivas, estas últimas estan determinadas por la fuerza de trabajo y los medios de trabajo, y aqui es donde esta el problema, la forma de propiedad sobre esos medios, hasta que eso no cambie, nada vamos a lograr. Es hora de cambiar lo que debe ser cambiado. Mientras todo siga siendo de todos, o por lo menos eso sea lo que prevalezca, seguiremos pensando como país en el discurso y viviendo en la miseria, tanto ideológica como materialmente. El peso de la historia no nos deja ver más alla. Saludos

Mauricio De Miranda Parrondo Lázaro Otaño Fernández el problema es que lo que supuestamente es de todos no es real porque los propietarios colectivos carecen de la posibilidad de ejercer control sobre la gestión de su supuesta propiedad.

Oscar Fernandez Amigos Lázaro Otaño y Mauricio De Miranda Parrondo.. hay mucho espacio para avanzar en cuanto a las formas de gestión de la propiedad social. En este artículo hay un apartado con algunas ideas sobre esta discusión. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ofe.html

EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO EN CUBA Y SUS TRANSFORMACIONES. SEIS EJES ARTICULADORES PARA SU ANÁLISIS

Mauricio De Miranda Parrondo Lo leeré detenidamente. Sabes que estoy en eso también. Mil gracias.

Rafael Ramos Hoyos Realmente estoy completamente fuera de cuba y Lo que Oscar plantea debe ser seguramente la solucion a muchos problemas Internos que hoy cuba tiene en su Macroestructura, pero el tema esta ? Como llevarlo acabo sin que involucren, la vieja estructura la cual todos sabemos que no funciona. Pienso que es el momento una vez Mas que Le den la oportunidad a ese Grupo de jovenes economistas para que demuestren que si pueden hacer muchas cosas ,las cuales la vieja generacion no puede hacer , El Mundo se mueve MUY rapido Asi como los Modells Economics . Mucha suerte Quiero Lo mejor para cuba .

Yoandris Sierra Lara Un serio problema tenemos cuando los mecanismos que han garantizado la mantención del poder político son los mismos que frenan el despliegue de las fuerzas productivas y condenan la economía al estancamiento o el retroceso. Creo que debemos explorar otras formas de sostener el poder político sin asfixiar la economia.

De las leyes de la economía marxista tanto la ley de correspondencia (fuerzas productivas – relaciones sociales de producción) como la ley de la socializacion se extrae que se necesita modificar las relaciones de propiedad y en general las relaciones sociales de producción si es que queremos hacer prosperar las fuerzas productivas, aumentar la productividad, generar innovación, competitividad , inversiones, crecimiento, y desarrollo; de lo contrario se activa el carácter regresivo de la ley de correspondencia forzandonos a una sociedad más atrasada acorde al escaso grado de desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Hasta ahora en el marxismo hemos hecho énfasis en la dimensión revolucionaria de la ley de correspondencia para justificar la revolución socialista y los cambios fundamentales del capitalismo global, pero esta ley también tiene una dimensión regresiva, una fuerza permanente que nos retrotrae a nuestro verdadero nivel de desarrollo histórico, y contra eso luchamos permanentemente. Creo que todos los países que intentaron construir el socialismo en el siglo XX enfrentaron el mismo fenómeno. Ya vimos el resultado.

La única forma de vencerla es a golpe de conciencia pero también de activar las fuerzas productivas para “justificar” materialmente nuestra aspiración a una sociedad superior, como lo es el socialismo. Lo dijo Lenin, si el socialismo quiere sobrevivir tiene que ser más productivo que el capitalismo, también sabía que el socialismo aislado en un universo capitalista es imposible. Nosotros no tenemos que aspirar a ser más productivos que el capitalismo, tampoco a transitar al comunismo en un país subdesarrollado en medio del dominio capitalista y la agresividad de USA, pero si al menos debemos elevar nuestra capacidad productiva a un nivel que nos ponga al nivel regional y no que nos mantengamos alejándonos constantemente. Comparto el espíritu de la “revolución permanente” de Trosky y la tomo como la “transición permanente”, si no podemos llegar al socialismo como modo de producción, podemos mantenernos en esa transición permanente pero para eso tenemos que asimilar todo lo que podamos de la economía capitalista dominante para acelerar nuestras fuerzas productivas.

La ley de socialización indica una correlación entre los niveles de socialización de la producción y los tipos de propiedad y regulacion apropiados. Así la gran propiedad social (estatal) es coherente con los más elevados niveles de socialización productiva (gran industria, electricidad, infraestructura, servicios básicos) pero a bajos niveles de socialización productiva ( industria ligera, servicios profesionales, agricultura en pequeña escala) le corresponde formas menos socializadas de propiedad, que pueden ser cooperativas, medianas y pequeñas empresas privadas, etc. Eso me parece que es marxismo puro, más allá de la manía de la hipercentralización que es estalinismo puro. Lenin hablo de que el Estado controlara los sectores estratégicos de la economía, no toda la economía. Peor aún es reducir la capacidad de producción, de inversión, de innovación de todo un país al tamaño y recursos de su Estado. Ni siquiera los países capitalistas desarrollados pudieran sostener su crecimiento usando solo los recursos de sus respectivos Estados, entonces de dónde sacamos la teoría o la experiencia de que algo así es viable?? De dónde además sacamos la idea de que eso es el socialismo??

Creo que en síntesis debemos considerar y reinterpretar la ley de correspondencia, la ley de socialización e incorporar de una buena vez la regulación científica como eslabon entre la planificación del desarrollo ( que es el único tipo de planificación que me parece lógica a estás alturas de la vida) y el mercado, que en definitiva seria el coordinador de la actividad en los niveles de socialización inferiores o microeconomicos.

Yoandris Sierra Lara Oscar Fernandez gracias Óscar, disculpa que me haya colgado en tu publicación para escribir tanto. Bueno yo si creo que hay que discutir muchas cosas en la teoría económica marxista y no marxista que nos ayude a resolver el problema en el que estamos. Incluso creo que en las carreras de economía no deberíamos dar “economía política del socialismo” porque eso ni siquiera existe, pero si deberíamos dar “teoría económica del socialismo” y abordar problemas teóricos y prácticos de la transición que tienen una larguísima y rica historia, yo propondría como tópicos a discutir por ejemplo: 1. Modelos de socialismo.Teorias y experiencias. 2. Planificación vs mercado. Teorías y experiencias. 3. Crecimiento y desarrollo económico en el socialismo. Problemas teóricos y prácticos. 4. Sistema empresarial e incentivos a los agentes económicos. En cada tema de esos analizar las diferentes concepciones científicas y prácticas que han habido que no son pocas y son bastante ricas en conocimiento. Creo que si estás cosas y otras que muchos pudieran proponer se estuvieran discutiendo y analizando a fondo por muchas personas inteligentes, dispondríamos de soluciones científicamente fundamentadas. Además sería mucho más provechoso un curso así que dar una EPIII sin asidero en la realidad y por ende sin capacidad de transformarla.

Está claro que nuestros problemas no son sólo teóricos pero nuestro modesto aporte pudiera ir en esa linea. Un saludo

Mauricio De Miranda Parrondo Yoandris Sierra Lara. Los problemas teóricos y prácticos de lo que se ha llamado socialismo me apasionan. He insistido en muchas ocasiones que en la práctica del llamado “socialismo real” se ha vulgarizado hasta la saciedad el marxismo. No solo la economía política sino también la filosofía, la teoría política y la sociología. Y esa vulgarización ha tenido mucho que ver con las cortapisas que a toda hora se le colocan al debate como si ello debilitara a la sociedad, cuando en realidad la fortalece y la empodera. La falta de democracia en la sociedad ha sido un caldo de cultivo para que los intereses de grupo cercenen el libre debate no solo teórico sino práctico. Por otra parte, tenemos que considerar que el marxismo como teoría económica, como concepción filosófica y como teoría política y concepción social ha evolucionado muy poco desde los grandes clásicos y todo lo que haya intentado actualizar el marxismo a las condiciones contemporáneas sin que exprese la línea “oficial” o huela a crítica al poder establecido ha sido considerado “revisionismo”. El último gran debate teórico de gran calado se dio en la URSS en la Academia Comunista en los años 20’s y lo protagonizaron Bujarin y Preobazhensky. Pero el Stalinismo hirió de muerte al marxismo al convertirlo en dogma al servicio de sus intereses. Como es sabido, este debate se desarrolló en torno a la estrategia de desarrollo de la URSS post-NEP. Stalin optó por la propuesta de Preobazhensky que planteaba la acumulación primitiva a través de tijeras de precio en la que los campesinos financiaran la industrialización acelerada con una especie de intercambio inequivalente, lo cual resquebrajó la confianza del campesinado en la Revolución bolchevique, algo que ya había ocurrido con las medidas del “comunismo del guerra”. Como se sabe tanto Bujarin (al que Lenin llamó “el preferido del Partido”) como Preobzahenski fueron fusilados tras los falsos procesos de Moscú de 1936-38. La historia es larga y se ha escrito mucho sobre esto aunque, lamentablemente, en Cuba no se sabe mucho más allá de quienes han podido tener acceso a esta literatura. A lo que voy es a que tampoco puede considerarse al marxismo de Marx como el fin de la economía política o de la filosofía o de la teoría política porque en más de cien años el mundo ha cambiado muchísimo y muchas de nuestras realidades no tienen nada que ver con el tipo de economía y de sociedad que tanto Marx, como Engels o Lenin analizaron y vivieron. Las fuerzas progresistas del mundo tienen ante si una ingente tarea teórica y práctica que sea digna heredera de sus predecesores y para ello “deben abrirse puertas y ventanas” para que entre el aire fresco. Mantener la censura ideológica le hace un feo servicio a la causa del progreso social. Excúsame Oscarito, por tan largo comentario en tu muro, pero ya sabes que en varias oportunidades, me mueves a este tipo de reflexiones.

Oscar Fernandez Adelante amigos! Para esto se lanzan estas publicaciones. Para construir conocimiento colectivamente..