JOAQUÍN BENAVIDES. Realidades y retos. (tercera parte). La producción porcina en Cuba. ¿Cómo evitar una nueva crisis?

En un momento especialmente sensible, la población se ha quedado sin carne de puerco a bajos precios en el mercado. En algunos lugares si se encuentra, alcanza 50, 60 70 y hasta 80 pesos la libra.

Evidentemente, desde mi punto de vista, a partir de elementos que he logrado reunir, se trata fundamentalmente de un error de planificación. ¿Del Ministerio de la Agricultura? Es posible, pues es el organismo especializado en esta producción y que no puede tener justificación para haberse equivocado. El Ministerio de Economía también debería explicar cuánto gana la economía del país importando carne de pollo, inclusive pechuga, para prácticamente toda la población en sustitución del pienso para alimentar a los cerdos, capaces de producir el volumen de carne que requiere la población a un precio aproximadamente de 20 pesos la libra.

Independientemente del papel negativo innegable, que tienen los precios de acopio y los impuestos en desmotivar la producción agrícola y pecuaria en particular, el problema que se ha presentado con la producción porcina tiene un origen casi tecnológico, que se convierte en un error económico.

Este tema lo dominan la mayoría de los técnicos y especialistas de la rama porcina del país y también los economistas que durante años han trabajado vinculados a ella.

A causa de las condiciones de su clima, la agricultura cubana no ha logrado producir soya, trigo y maíz con rendimientos comerciales. Intentos se han hecho, y muchos, por nuestros centros de investigación, pero aún no han dado resultados a escala industrial, al menos que yo sepa.

Los alimentos para cerdos que se pueden producir en Cuba son: maíz de forma extensiva, en secano y con discretos rendimientos de al menos 1 TM por hectárea sembrada. Además yuca, boniato, piensos líquidos (compuesto por despojos del sacrificio de animales), salcocho, afrecho de trigo, residuos de cosechas agrícolas y también palmiche.

Los campesinos cubanos pueden y son capaces de producir estos alimentos. Pero eso no basta. Es necesario disponer de una parte de alimentos (piensos) concentrados y balanceados en proteínas, fibras, vitaminas y aminoácidos esenciales para el desarrollo de los cerditos pequeños, hasta los 90 días de vida y para las cerdas (madres) paridoras.

Debe quedar claro para todos, principalmente para los planificadores del Ministerio de la Agricultura y de Economía y Planificación, que para producir 1 TM de carne de cerdo en pie, con cerdos de 6 a 8 meses de vida con peso final de 85 KG de cerdo, se necesitan 5 TM de alimentos, de los cuales 2 TM deben ser alimentos concentrados (piensos) y 3 TM (60%) pueden ser alimentos nacionales producidos fundamentalmente por los campesinos.

Produciendo 150,000 TM de carne de cerdo en pie al año, se garantizan 100 mil Tm de carne de cerdo en bandas y se alcanza un per cápita anual de aproximadamente 20 libras de carne, con lo que se abastece totalmente el mercado nacional y el turismo.

Esas 150 mil TM de carne de cerdo en pie, se pueden lograr actualmente con las instalaciones, la genética y los pie de cría (madres y sementales) disponibles hoy.

Para ello es necesario:

Estimular a campesinos, cooperativas, usufructuarios y empresas agrícolas estatales a producir 450,000 toneladas de alimentos (maíz, yuca, boniato, piensos líquidos de despojos, salcocho, palmiche y otros) Importar 300,000 toneladas de piensos concentrados para los cerditos y madres, que pueden costar entre 90 y 100 millones de dólares. Sería necesario que estos alimentos lleguen al consumo de los animales sin baches. O sea que no se queden ningún día sin comida.

Una pregunta para los planificadores del Ministerio de la Agricultura y de la Economía: ¿Sustituyen 100 millones de dólares en pollos, distribuidos casi por la libreta, a 150 mil toneladas de carne de cerdo producidas por los productores de nuestra agricultura?

Con la información que he podido obtener, me es posible afirmar que con 100 millones de dólares se pueden adquirir entre 80 mil a 85 mil toneladas de pollo sin pechuga. Si es pollo entero, se podrían adquirir alrededor de 40 mil toneladas. Es pollo producido en algún país de donde se adquirió, mientras nuestros productores de carne de puerco no han tenido el volumen de pienso necesario para producir 100 mil TM de carne de cerdo en bandas.

Una afirmación personal para ser debatida: Uno de los buenos negocios que puede hacer el país, de cara al turismo e incluso a la exportación, sería convertirnos en un gran productor de carne de cerdo, aunque haya que importar el 40% de los alimentos, y a partir de ello desarrollar la mini, pequeña y gran industria procesadora. Lograr una acción combinada de la pequeña y mediana industria privada encadenada por un lado al cooperativista y al campesino y por el otro a la gran industria procesadora estatal puede significar una importante contribución a la economía del país.

Finalmente, una exhortación a los que están dirigiendo actualmente en los distintos Organismos, que ha sido planteada insistentemente por el compañero Raúl, Primer Secretario del Comité Central del Partido, y también por el Presidente Díaz Canel. En el país estamos todavía vivos, cientos de antiguos cuadros, y especialistas muy calificados, que por distintas razones están en sus casas , pero con una vastísima experiencia profesional, que la adquirieron buscándole soluciones durante 40 o 50 años, a los innumerables problemas y dificultades que siempre, como hoy, nos impuso el bloqueo norteamericano, y que ahora si fueran utilizados convenientemente, voluntariamente, pudieran dar una contribución no despreciable de poder trasmitir esa experiencia en muchos campos de la economía. Exhorto a que no se siga subutilizando un patrimonio que es del País, la experiencia acumulada por los veteranos.