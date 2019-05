JOAQUÍN BENAVIDES. Realidad y retos. Contribución al debate político y económico en Cuba (segunda parte)

on

Este texto es la continuación de un primer artículo publicado el pasado 20 de mayo de 2019, El Estado como tal, https://elestadocomotal.com/2019/05/20/joaquin-benavides-realidad-y-retos-contribucion-al-debate-politico-y-economico-en-cuba-primera-parte/

Mercado Mayorista para el Sector Privado, Cooperativo y Trabajadores por Cuenta Propia .

El Vicepresidente Murillo y la Ministra de Comercio Interior han argumentado al referirse a este tema, que la falta de divisas impide en el momento actual, poder crear este mercado, lo que condena a este sector para poder operar, a adquirir sus insumos en el mercado estatal, a los precios establecidos para la población, fuente de irregularidades y de disgustos comprensibles en la población.

El argumento de falta de divisas puede ser resuelto, si se tiene en cuenta que una parte no despreciable de ese sector opera principalmente con las remesas que recibe del exterior. En la actualidad se abastece viajando a Panamá, México, Nicaragua, Haití, R. Dominicana, Guyana, Rusia, Polonia y por supuesto, cuando tiene visa a Estados Unidos.

¿Que impide que el Estado cubano organice ese negocio para que el sector privado, que recibe divisas del exterior, legalizado mediante licencia, pueda adquirir los bienes que requiere para mantener y desarrollar la actividad económica que realiza, directamente en el país en un almacén in bond, especialmente habilitado en Zona Franca?

No tiene ningún sentido ni económico ni político que el Estado renuncie, como lo está haciendo, a organizar y facilitar el funcionamiento y desarrollo de un sector de la economía que mueve 2 o 3 mil millones de dólares en el año, solo porque pertenece al sector privado, o no estatal como se prefiera denominar. La institución del Estado a la que corresponde esa función es al Ministerio de Comercio. Requeriría la colaboración de la Aduana, del Banco, y la experiencia del Comercio exterior. No significaría gasto adicional alguno en divisas en las cuentas del Estado, aunque si se reflejaría en la balanza de ingresos y egresos en divisas del País y seguramente en el aporte del sector privado y cooperativo al crecimiento del PIB. Esta es una muestra dolorosa del mal que nos puede causar el inmovilismo y ausencia de iniciativa creadora en nuestro aparato estatal.

Una Propuesta para resolver el problema puede ser la siguiente:

Establecer un MERCADO MAYORISTA en la Zona Franca de BERROA, que funcionaria de la forma siguiente:

Encargar a una Empresa Estatal cubana, con experiencia en Comercio Exterior, a que establezca en Berroa, sin necesidad de hacer ninguna inversión en almacenes nuevos, quizás solo reparándolos, un MERCADO MAYORISTA, para ofertarles productos, según demanda, a los Trabajadores por Cuenta Propia (TPCP), Cooperativas no agropecuarias (CNA) y PYMES cuando sean autorizadas.

Esa Empresa gestionaría que grandes proveedores extranjeros, principalmente con experiencia de suministros al País, financien y pongan en esos almacenes, en condiciones in bond, al costo de ellos, mercancías para ser adquiridas en efectivo en divisas por TPCP y CNA.

La Empresa Estatal cubana, en base a su conocimiento del precio de productos similares en el área (Panamá, Cancún, R. Dominicana y otros) acuerda con el proveedor extranjero los precios de venta a los compradores en dólares. Ese precio debe cubrir los costos de alquiler de los almacenes y una utilidad aprobada por el MINCEX para la empresa estatal cubana. Los precios deben ser aproximadamente iguales a los de los productos similares en los mercados de referencia.

La Empresa Estatal cubana, solicita al BFI que abra una sucursal en la Zona de Berroa, que opere solo en moneda extranjera. Que los TPCP y las CNA, con Licencia legal autorizada puedan abrir cuentas en ese banco en divisas para pagar sus compras en el Mercado Mayorista. Una vez realizadas sus compras, emiten orden de pago a la Empresa estatal cubana, por el monto de las compras realizadas, La Oficina Central del BFI, establecería los procedimientos correspondientes para garantizar la trazabilidad de las operaciones.

Una vez al mes la Empresa cubana operadora del Almacén Mayorista, concilia con cada proveedor extranjero lo vendido en el mes y le transfiere a su cuenta bancaria en divisas lo vendido en ese mes. El proveedor extranjero podrá a su vez, sin limitaciones, transferir de inmediato hacia el exterior, lo cobrado, a fin de que pueda asegurar el reabastecimiento de la mercancía vendida.

Para tener derecho a adquirir productos en el Almacén Mayorista de Berroa, cada TPCP o CNA se inscribirá en el mismo, presentando su licencia, mediante el pago de una cuota mensual y recibirá un carnet oficializado y firmado por la Oficina aduanera de Berroa. Sin la presentación de ese carnet no será posible comprar en los almacenes ni extraer la mercancía comprada.

El pago de la cuota y la obtención del carnet, es una práctica que utilizan almacenes similares en otros países, como COSTCO, SAM,S y demás cadenas en el área, que venden mayorista. La Empresa cubana operadora del almacén mayorista, tendría que habilitar un registro con los datos oficiales y de la licencia de cada TPCP o CNA que solicita ser cliente del almacén. Con ello se garantizaría el control mínimo suficiente para no contaminar el mercado con clientes ajenos. Los aparatos de Supervisión de los Ministerios de Comercio Exterior, del Comercio Interior y de la Aduana General de la Republica, podrían una vez al ano, verificar la fidelidad del registro y del funcionamiento del sistema.

Si se lograra aplicar una fórmula de este tipo para crear los MERCADOS MAYORISTAS, no solo se contribuiría a resolver una de las limitaciones objetivas principales para el desarrollo y extensión de la política aprobada para los Trabajadores por Cuenta Propia y las Cooperativas no agropecuarias, y eventualmente de las PYMES una vez aprobada la Ley que las cree, sino que abriría una vía de entrada de recursos al País, sin que se afectaran las divisas estatales. Con el desarrollo del encadenamiento entre los TPCP, las CNA y las PYMES con las Empresas Estatales, a estas le irían llegando productos intermedios, producidos con insumos importados que no habría tenido que obtener con divisas del Estado. Abrir la economía, término que asusta tanto a los burócratas como a los inmovilistas teóricos, significa en definitiva eso, desarrollar al máximo las fuerzas productivas del País, utilizando todos los recursos materiales y financieros externos que podamos obtener con independencia de su fuente de origen.