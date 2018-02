LÁZARO GONZÁLEZ y YAISEL R. PÉREZ. El sol no se puede tapar con un dedo

Lázaro González y Yaisel R. Pérez, autores invitados de este blog, reconocidos especialistas en organización del trabajo y los salarios, contribuyen al debate sobre la reforma del modelo económico y social de Cuba abordando cuatro importantes temas: el altísimo costo de la vida, la toma de decisiones sin consultar a los trabajadores ni al pueblo, la baja productividad del trabajo en el sistema empresarial, y el ser humano y su trabajo. Sobre cada uno de estos temas se hace un análisis y se proponen soluciones.

“… la ignorancia es la garantía de los extravíos políticos”.

José Martí

Siguiendo las palabras de nuestro apóstol José Martí cuando dijo: “Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado”, exponemos algunos criterios sobre diversas situaciones que están presentes en nuestro país, pues la negación de un problema no lo hace desaparecer.

Algunos de los mayores avances ocurren cuando la gente se atreve a decir su verdad, y a escuchar a otros decir la suya.

La doble moral subyacente en el pensamiento martiano obedece a la preservación de los intereses personales, a la ignorancia o ambos inclusive.

El periodo iniciado en la década de los noventa del pasado siglo ha estado matizado entre otros elementos por los siguientes:

Los efectos económicos e ideológicos de la caída del campo socialista y la desintegración de URSS.

El bloqueo de Estados Unidos y la intensificación de la propaganda capitalista.

Limitados incrementos en la producción y la calidad de los servicios

Los errores cometidos en el manejo de la economía

La prolongación de las dificultades sociales y económicas

El decremento de la producción y su calidad y la productividad del trabajo

La pérdida del poder adquisitivo del peso cubano(CUP) como consecuencia de la caída de la producción, el incremento de los precios y los bajos salarios

La pérdida de valores éticos (indisciplina, ilegalidades, corrupción, etc.)

La pérdida de fuerza de trabajo calificada hacia otros países y la fluctuación interna.

Las noticias sobre el nivel de vida que tienen, unas veces cierta y otras falsas de los cubanos radicados en el exterior.

La diversidad de salarios tanto en las empresas estatales como en el sector privado.

Las noticias que llegan de China y Vietnam sobre los saltos económicos y sociales dados en estos países.

La aparición de la explotación del hombre por el hombre en las actividades privadas en que se contratan trabajadores.

El alto nivel de vida de algunos directivos.

Deficiente control estatal sobre las entidades.

etc. etc.

No obstante la situación antes planteada la Revolución ha mantenido y desarrollado, entre otras cuestiones de gran importancia, entre las cuales citaremos solo algunas, ya que de lo contrario, este trabajo se extendería demasiado:

El logro de la soberanía e independencia del país.

La seguridad de la vida de todos los ciudadanos. En Cuba no existen secuestros; no hay asesinatos por motivos políticos, no hay tiroteos con su secuela de muertos.

Ha aumentado la calidad y el desarrollo de la salud pública, la cual es gratuita para todo el pueblo, aumentado sustancialmente el número de las instituciones dedicadas a la investigación científica.

La atención a los niños, incluso antes de nacer, es una prioridad.

No existen sectores hambrientos, mendigos, o niños de la calle.

Existen casas donde se acogen los niños sin amparo filial, en las cuales se les brinda todo lo necesario para una niñez feliz tanto desde el punto material como espiritual.

Se cuenta con escuelas y centros de rehabilitación para niños con alguna incapacidad física o mental.

La educación es gratuita a todos los niveles.

Se ha desarrollado una vacuna que los protege a los infantes de once enfermedades, la mortalidad infantil es de 4 por cada mil nacidos vivos.

No existe discriminación o cualquier otro elemento nocivo a la dignidad humana, ya sea laboral o social, en razón del sexo, la orientación sexual, la raza, la religión, etc.

Gran desarrollo de la cultura contándose con un sistema de escuelas de arte hasta el nivel universitario.

El deporte es un derecho del pueblo que se materializa a través de las escuelas de iniciación deportiva hasta el nivel universitario.

Prácticamente no existe el desempleo.

Prácticamente en la casi totalidad de los hogares existe la electricidad.

Se practica ampliamente la solidaridad con los países del Tercer Mundo con el envío de médicos, enfermeros y enfermeras, maestros y técnicos e otras especialidades imprescindibles para el desarrollo.

La atención priorizada a los adultos mayores.

En resumen de 58 años que era la esperanza de vida en 1959 hoy es de 79 años y nadie se encuentra desamparado.

Algunos problemas y posibles soluciones.

1. Altísimo costo de la vida.

Aunque existe consenso sobre esta problemática, poco se ha hecho para solucionarla, prácticamente nada. El incremento de los precios en más de 30 veces mientras que el salario lo hace solamente en 4 veces determina una gran pérdida del poder adquisitivo del peso cubano (CUP).

Es inconcebible que algunos de los que forman parte de las generaciones que enfrentaron y derrotaron el batistato, trabajaron arduamente durante todos estos años, enfrentaron el terrorismo, combatieron en Girón, estuvieron presentes en la limpia del Escambray, participaron decisivamente en la realización de las zafras azucareras, pelearon con denuedo en África etc., etc., tengan que enfrentar su vejez con menos de 200 pesos mensuales (8 CUC) y con una pensión media (según informaciones del 2015) de 269,85 CUP (10,79 CUC); estamos hablando de 1 675 225 compatriotas, es decir el 15% de la población cubana. ¿Cómo se puede vivir con una pensión así?, ¿Será este el nivel de pago hasta el final de su existencia?

En el Anuario Estadístico de Cuba 2015 de la Oficina Nacional de Estadística e Información aparece que los beneficiarios de la asistencia social en el 2010 fueron 235 482 individuos con un gasto de 402,9 MMP para 142 pesos mensuales (5,69 CUC) por beneficiario y, sin embargo, en el 2015 los beneficiarios fueron de 175 106 para un gasto de 349,9 MMP 166 pesos mensuales (6,64CUC) por beneficiario para una disminución del 26% de los beneficiarios, preguntamos:¿Cuál es la explicación de la disminución, se otorgaron indebidamente? ¿Quién responde por esto?¿En qué consiste la ayuda?

En cuanto a los salarios la situación es incierta. Se dice que cuando la economía lo permita se procederá al aumento, y mientras tanto, en las empresas se aplica el famoso pago por resultado —único en el mundo y sobre cuyas incongruencias ya hemos escrito bastante.

Es poco comprensible que en el 2006 se haya efectuado un incremento del salario mínimo de 130 a 225 pesos para un 173% y reformados todos los elementos del sistema salarial, cuando el PIB era de 40 912,2 MMP y la fuerza de trabajo ocupada en el sector estatal era de 4 145,6 MMP, mientras que en el 2015 (según la información disponible, el PIB había crecido en un 33% para ser del orden de los 54 500 MMP y la fuerza del sector estatal había descendido en un 11% para una cifra de 3674,7 MMP. Adicionalmente, se procedió a aumentar las pensiones de los jubilados. ¿Hasta dónde es cierto que la economía no admite el aumento del salario progresivamente con reforma del sistema salarial y las pensiones.

El salario mínimo actual es de 225 pesos (9 CUC) y el salario medio del 2016 fue de 740 pesos (29,6 CUC). Quien tenga que vivir con este nivel de salario no puede satisfacer sus necesidades fundamentales.

Durante todo el periodo revolucionario no ha existido una aplicación real del pago de acuerdo con el trabajo, de acuerdo con su calidad y cantidad. Sobre tal principio existe una ignorancia total y absoluta a todos los niveles de dirección.

Insistimos en la necesidad de una reforma general de salarios ya que existe en la práctica una anarquía generalizada de los salarios motivado por incrementos establecidos en determinadas ramas o regiones, el pago de premios en CUC y los altos salarios en comparación con los que paga el Estado tienen los trabajadores del sector privado; en una estimación mientras que el salario mínimo en el estado es de 225 CUP en el sector privado es de 1500 CUP o sea 6,6 veces.

En los nuevos Lineamientos y en la Conceptualización, además de los errores conceptuales sobre los ingresos, y concretamente sobre el salario, no dan solución a esta problemática, es más, se propone reducir los productos de la libreta de abastecimientos.

Para dar una idea más clara de esta problemática exponemos el precio de algunos artículos antes del período especial y en la actualidad en el mercado paralelo (promedio):

Producto UM Antes Actual veces Leche Lt. 1.00 50.00 50 Café Lb. 0.90 150.00 167 Pan Lb. 0.15 10.00 67 Arroz Lb. 0.20 4.00 200 Frijoles Lb. 0.20 10.00 50 Pollo Lb. 0.40 25.00 62 Boniato Lb. 0.04 1.00 25 Malanga Lb. 0.06 4.00 67 Lechuga Mazo 0.05 8.00 160 Aguacate Uno 0.07 6.00 86 Mango Uno 0.07 5.00 71 Total – 3.14 273.00 87

El anterior contexto ha ocasionado la siguiente situación en un grupo nada despreciable de la población:

Falta de fe y de esperanza de que la problemática antes señalada se resolverá.

Deficiente estímulo al trabajo (baja productividad, disminución de la calidad, voluntad por el ahorro, y aumento de las indisciplinas etc.)

Pérdida de valores éticos (indisciplinas, ilegalidades, robo, corrupción, doble moral etc.)

Incremento de la fluctuación tanto por arribar a una entidad donde se pague más, ya sea estatal o no, como emigrar a otros países con la consecuente pérdida de la calificación del individuo, y si es graduado universitario, del costo de la carrera. ¡Nada, que el Dios Oro prima en nuestra sociedad!

Si a lo antes dicho le agregamos:

La inexistencia de un centro de investigaciones laborales(es lo único que no se investiga en Cuba)

Las deficiencias en la preparación de los técnicos de nivel medio —llamados de “capital humano”— en la ingeniería industrial y economía.

La estructuración dada al sistema salarial en el reglamento del código de trabajo, el cual refleja una profunda ignorancia.

La baja calificación en organización del trabajo y los salarios que poseen los directivos de recursos humanos, los especialistas y demás directivos de los distintos niveles, así como los trabajadores y los directivos del Sindicato y el Partido.

Posibles soluciones

Incrementar las pensiones progresivamente y mediante un calendario preestablecido Realizar una reforma integral del sistema salarial cuya aplicación sea paulatina mediante un calendario preestablecido. El aumento de los salarios sin la reforma general del sistema no produce los efectos deseados. Reexaminar los niveles que se otorgan de la asistencia social e incrementarlos progresivamente Crear una institución que investigue los problemas del trabajo Calificar a los directivos y especialistas de las entidades en los problemas de organización del trabajo y los salarios, a los trabajadores, a sindicato y al Partido. Reformular el plan de estudios de los técnicos medios, la ingeniería industrial y la economía sobre la base del conocimiento de la organización del trabajo y los salarios. Realizar una reforma de precios en que las utilidades con respecto al costo sean del 30-40% Prohibir terminantemente los privilegios a todos los niveles.

2. Toma de decisiones sin consultar a los trabajadores ni al pueblo.

La supraestructura del país olvida que a los trabajadores y al pueblo les corresponde conocer y opinar de manera decisiva en la toma de decisiones, tanto de las situaciones actuales como del futuro de la nación. La sociedad no puede dirigirse por decreto en un Estado que construye el socialismo, donde la participación de la gente tiene que ser protagónica y no de grupos, en tal sentido enumeraremos las cuestiones de carácter fundamental en las que el pueblo no ha opinado.

La posible modificación de la Constitución para admitir el trabajo por cuenta propia. El reglamento del código del trabajo Las resoluciones del MTSS sobre el pago por resultado. Los lineamientos para el próximo quinquenio La conceptualización del modelo económico y social. ,etc.,etc.

Escuchar a los trabajadores y al pueblo en general garantiza no solo la correcta toma de decisiones, sino también la más amplia divulgación del tema y lograr que lo haga suyo al materializarlo. Preguntémonos ¿Cuántos ciudadanos conocen en la actualidad los lineamientos la conceptualización y el programa de desarrollo hasta el año 2030?

Queremos destacar, de manera especial, algunos criterios en cuanto al órgano legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el cual está representado nuestro pueblo, y que son los siguientes:

—Realmente, las leyes promulgadas por dicha instancia son pocas, más bien se dirige este país por Decretos.

—La periodicidad con que se reúne (dos veces al año) y el tiempo que en general duran las sesiones (un día), es insuficiente.

—El Gobierno no rinde cuentas de su gestión ante la Asamblea Nacional.

—La información que se brinda sobre el presupuesto coincide generalmente con la Comisión correspondiente. Al parecer hay un solo informe.

—Los acuerdos se toman unánimemente. En nuestro criterio es imposible que en un grupo de más de 500 personas no existan criterios diversos

Hay que tener presente que la unidad debe darse en la diversidad de opiniones; la unanimidad es falsa por lo que quienes dirigen las reuniones y asambleas deben dejar a un lado todo formalismo y evitar la imposición de un criterio.

José Martí expresó: “El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo”

Posibles soluciones

Aplicar las palabras de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro en la clausura del XIII Congreso de la CTC ratificadas por el General de Ejército Raúl Castro en el XX Congreso de la CTC que rezan: “No se impone un punto de vista, se discute con los trabajadores. No se adoptan medidas por decreto, no importa cuán justas o cuan acertadas puedan ser determinadas medidas. Las decisiones fundamentales que afectan a la vida de nuestro pueblo, tienen que ser discutidas con el pueblo y esencialmente con los trabajadores”.

3. Baja productividad del trabajo en el sistema empresarial.

La satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad y el desarrollo del hombre en todos los aspectos, tienen una interacción biunívoca y como base la elevación de la productividad, en la que el trabajador es el factor decisivo.

La piedra angular en la construcción del socialismo lo constituye el incremento acelerado de la productividad a cuyos efectos, V. I .Lenin señaló: “El factor más importante, el decisivo para el triunfo del nuevo régimen social es, en última instancia, la productividad”. Por otra parte, nuestro Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, destacó: “Todo se reduce a un denominador común en cualquiera de las formas en que se analice: al aumento de la productividad del trabajo, base fundamental de la construcción del socialismo y premisa indispensable para el comunismo”.

No obstante las anteriores aseveraciones, al parecer, quienes dirigen estas temáticas no concuerdan con los criterios antes mencionados. En los Lineamientos no se trata el tema; en la Conceptualización tampoco tiene el papel central; en los indicadores directivos —los cuales son de resultados en su totalidad— no se incluye la productividad; en el plan técnico-económico esta tiene un tratamiento matemático de ajuste con el salario medio y el número de trabajadores, las empresas no poseen un plan de medidas técnico-organizativas para el incremento de la productividad que nazca de los propios trabajadores; el pago por resultado no tiene nada que ver con la productividad, en fin, este es un indicador olvidado tanto en los niveles superiores de dirección como en las propias empresas.

Es incuestionable que cada país, de acuerdo con el momento histórico, su idiosincrasia y a la historia acumulada, construye el socialismo siguiendo las vías y métodos propios de la sociedad. Sin embargo, hay aspectos como la productividad del trabajo, que no pueden obviarse, salvo por la tecnocracia.

Algunos factores que limitan el incremento de la productividad del trabajo:

—Los aspectos señalados en los puntos primero y segundo del presente trabajo, así como lo expresado al inicio de este tema.

—Existencia en algunas entidades de indisciplinas, ilegalidades, robo y corrupción, tanto de parte de los directivos como de los trabajadores.

—Falta de idoneidad en muchos directivos. No todos nacen con el don de dirigir aunque tengan un título universitario, lo que se requiere es el dominio de la ciencia gerencial, y la apliquen con honestidad, sin privilegios, tratando a todos como seres humanos y brillando con su ejemplo.

Unido a lo anterior se encuentra la fluctuación de los directivos y el olvido del principio de Peter.

—Pobre empoderamiento de los trabajadores en las empresas y demás instituciones:

Dotar de facultades a los directores generales, prácticamente sobre todo.

¿Y los trabajadores qué?¿Hay un nuevo dueño?

No participación de los trabajadores en la elaboración y control del plan técnico económico.

El no cumplimiento, en muchos casos, por las organizaciones políticas y los sindicatos de sus deberes. A veces se convierten en apéndices de la administración.

Asambleas formales y dentro de la jornada laboral.

—Inexistencia de un programa debidamente discutido con los trabajadores sobre el incremento de la productividad, el cual debe comprender, entre otros aspectos:

La innovación.

La motivación hacia el trabajo.

La calidad de la producción.

El mejoramiento de las condiciones laborales.

Organización y normación del trabajo que sustente el máximo aprovechamiento de la jornada laboral, las normas, las plantillas y los sistemas de pago.

La unificación monetaria sobre todo las tasas aplicadas en las empresas distorsionan los resultados económicos de estas y del país. La equivalencia de un dólar no debe ser a la de un CUP.

POSIBLES SOLUCIONES:

Priorizar la productividad del trabajo realmente a todos los niveles. Lograr la participación de los trabajadores en la elaboración y control del plan y el presupuesto en las empresas y unidades presupuestadas. Fijar que el plan técnico-económico y los presupuestos presenten el programa de medidas técnico-organizativas para el incremento de la productividad del trabajo. Revisar los integrantes de las comisiones de cuadros definiendo quiénes cumplen los requisitos de idoneidad y aplicando correctamente los criterios de selección. Crear en las universidades la carrera de Dirección o Gestión Empresarial. Establecer progresivamente y debidamente calendarizado las tasas de conversión del CUP y las divisas, de forma tal que las empresas y demás entidades puedan adoptar las medidas correspondientes para evitar pérdidas. Lograr que las organizaciones políticas y los sindicatos apliquen las facultades que les están conferidas. Elaborar, por la Asamblea Nacional, las facultades de los trabajadores mediante discusión con ellos.

4. El ser humano y su trabajo

La Revolución socialista tiene al hombre y su trabajo como objetivo central, no el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de la inmensa mayoría de la población.

El socialismo tiene como misión la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y sustituir el leif motiv del capitalismo, es decir, la ganancia por el incremento de la productividad del trabajo, garantizando la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la sociedad, sin el fenómeno del consumismo, mientras exista el hambre en la Tierra como una muestra de solidaridad.

Para alcanzar el socialismo, cada país puede utilizar su variante, la cual está determinada por el momento histórico que se vive, la idiosincrasia y la historia de cada pueblo.

El objetivo central antes mencionado corresponde al hombre en su acción de trabajar. El trabajo, condición histórica de todas las sociedades, es un elemento consustancial del desarrollo de la humanidad.

El trabajo debe convertirse en la primera necesidad del hombre en su quehacer, lo cual pasa por diversas etapas, teniendo presentes las siguientes palabras de José Martí: “Pero los pueblos no están hechos de los hombres como debieran ser, sino de los hombres como son. Las revoluciones no triunfan, y los pueblos no se mejoran si aguardan a que la naturaleza humana cambie; sino que han de obrar conforme a la naturaleza humana de batallar y batallar con los hombres como son, —o contra ellos”.

Por su parte, Carlos Marx, en la “Crítica del Programa de Gotha”, señaló: “De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede”.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en general, el estímulo material en los últimos años ha sido bastante igualitario por lo que al proyectar la estimulación moral debemos evitar la existencia de un desbalance entre una y otra. La estimulación moral debe concentrarse en los resultados laborales, de manera tal que el trabajo se vaya convirtiendo en una necesidad vital.

La estimulación moral de carácter individual, prácticamente no existe, salvo en el sector de la cultura. La emulación como vía para estimular el trabajo, tanto individual como colectivamente, en la práctica tiene toda una serie de deficiencias que van desde los indicadores que se utilizan hasta la evaluación de los resultados.

Es necesario tener presente los siguientes señalamientos de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de Julio de 1973:

“Es cierto que muchos de nuestros obreros son verdaderos ejemplos de comunistas por su actitud ante la vida, su conciencia superior y su extraordinaria solidaridad humana. Ellos son la avanzada de lo que un día deberá ser toda la sociedad. Pero pensar y actuar cual si ya fuera hoy la conducta de todos sus componentes, sería un ejemplo de idealismo cuyo resultado se traduciría en que el peso mayor del esfuerzo social cayera injustamente sobre los mejores sin ningún resultado moral en la conciencia de los más atrasados y se traduciría en forma igualmente adversa a la economía.

Junto al estímulo moral hay que usar también el estímulo material; sin abusar de uno ni de otro, porque lo primero nos llevaría al idealismo y los segundo al desarrollo del egoísmo individual. Hemos de actuar de modo que los incentivos económicos no se conviertan en la motivación exclusiva del hombre, ni los incentivos morales en el pretexto para que unos vivan del trabajo de los demás. Quizás la tarea más difícil que se impone en un proceso de marcha hacia el comunismo, sea la ciencia de saber conciliar dialécticamente las fórmulas que nos exige el presente con el objetivo final de nuestra causa.”

Al referirse Engels sobre este tópico, señaló:

“Según la concepción materialista de la historia el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda”.

POSIBLES SOLUCIONES:

El salario además de ser un estímulo material es, a la vez, un estímulo de carácter moral siempre que apliquemos que este se corresponda con el trabajo realizado, o sea, con la calidad y cantidad de trabajo aportado por el trabajador. En el concepto de estimulación moral no solamente se incluye la emulación, sino que esta comprende, además, el mejoramiento de las condiciones laborales, la organización del trabajo, el trabajo en equipo, el trato humano de los jefes hacia los subordinados, etc. En cuanto a la emulación, es necesario reformular su reglamentación evitar el exceso de indicadores y revocar los criterios que condujeron a eliminar los vanguardias de los sindicatos nacionales. La estimulación moral en cuando al reconocimiento, debe contemplar el estímulo material, el cual, no tiene que ser necesariamente en dinero. La selección de los trabajadores que obtuvieron la condición de vanguardias a nivel de empresas, sindicato nacional o las órdenes establecidas a propuesta de la CTC deben corresponderse con los criterios de los tribunales creados al efecto y no por juicios individuales de un directivo ya sea sindical o administrativo.

Si los directivos actuales no son capaces de resolver la problemática que enfrenta Cuba, tenemos la plena seguridad de que las nuevas generaciones lograrán una sociedad próspera y sostenible, antimperialista, solidaria, marxista: el socialismo. El neoliberalismo en cualquiera de sus aspectos no debe tener cabida en nuestro pueblo. Para el logro de tal objetivo hay que tener en cuenta que un grupo de personas no tienen la fe ni la esperanza en que los problemas que hoy enfrentamos se resuelvan con los métodos aplicados.

Para concluir, queremos expresar las siguientes palabras del Guerrillero Heroico, Comandante Ernesto Che Guevara:

“(…) pero si se negara el derecho a disentir en los métodos de construcción (lucha ideológica) a los propios revolucionarios, se crearían las condiciones para el dogmatismo más senil. Debemos convenir en que los criterios opuestos sobre métodos de construcción son el reflejo de actividades mentales que pueden ser muy divergentes en ese punto, pero planteándose honestamente el mismo fin”.

La Habana, 28 de enero de 2018

NOTA SOBRE LOS AUTORES:

Lázaro González Rodríguez. Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Titular Adjunto de la Universidad de La Habana. Miembro de Honor de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC). Desde 1961 hasta 1981 laboró en el Ministerio del Trabajo en la esfera de la organización del trabajo y los salarios, ocupando, entre otros cargos, los de Director de Salarios, Viceministro y Director fundador del Instituto Nacional para la Investigación Científica del Trabajo. En 1981 y hasta el año 2003 labora en el Ministerio de Industria Básica ocupando los cargos de Director Económico en la Unión de la Goma (1981-1984), Director de la Empresa de la Goma “Conrado Piña” (1985-2000) entidad laboratorio del MTSS y primera en aplicar el perfeccionamiento empresarial en el país. A partir de 2001 y hasta 2003 realiza actividades de asesoramiento en la esfera de la organización del trabajo y los salarios en el organismo central. Actualmente labora como consultor. Es presidente fundador de la Sociedad de Estudios del Trabajo de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC). Desde su fundación hasta 2009 fue miembro del Tribunal de Grado Científico de Economía Aplicada. Autor de varios de los libros más sobresalientes publicados en Cuba sobre cuestiones relativas a la organización científica del trabajo, los salarios, la productividad, y los estímulos materiales y morales.

Yaisel Roberto Pérez Romero. Ingeniero Industrial, especializado en la economía del trabajo y la dirección de empresas. Ha trabajado como Especialista principal en la Empresa de la Goma. Como coautor ha publicado el libro “La ciencia del trabajo en la actualización del modelo económico y social cubano”. Ha publicado como coautor diversos artículos sobre el salario la organización del trabajo y la dirección empresarial. Consultor. Se ha desempeñado como especialista en banca en la Oficina Central del Banco de Crédito y Comercio.

