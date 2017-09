Las falsas lecciones de la caída de la URSS para Cuba

Resulta curioso encontrar blogs diseñados para lectores revolucionarios –con aparentes pretensiones de seriedad sobre el debate en Cuba- que se han sumado a la moda del “fake news”.

El texto titulado “Se abre paso la verdad sobre la caída de la URSS”, publicado el pasado 18 de septiembre en el blog El Heraldo Cubano, es un buen ejemplo de lo anterior. Llama la atención el menosprecio que exhibe respecto a la inteligencia de sus posibles lectores.

Ver https://heraldocubano.wordpress.com/2017/09/18/se-abre-paso-la-verdad-sobre-la-caida-de-la-urss/

Al abordarse un tema (la URSS) que ha ocupado un lugar destacado en las discusiones que se han hecho en Cuba sobre el pasado, presente y futuro del socialismo, y al enfocarse en la figura de Gorbachov, el “artículo” trata de captar la atención del lector respecto a dos temas de gran actualidad en Cuba: la posibilidad de renovar el modelo socialista y la cuestión de la calidad del liderazgo político.

El “aporte” en cuestión propone dos descubrimientos espectaculares: la supuesta “confesión turca” de Gorbachov, y las “recientes” revelaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) respecto a una conjeturada centralidad de George Soros en “la disolución de la URSS”.

No hace falta ser un analista político avezado –simplemente basta con disponer de internet- para que quede claro, con unos pocos “clicks”, que las dos “revelaciones” no son creíbles.

No debería preocuparnos tanto que el autor –alguien que se identifica como Arthur González- pudiera creerse las farsas que otros pudieran haber inventado. Cada quien es libre de pensar lo que quiera.

Tampoco es cuestión de “refutar” el articulo pues no hace falta dedicar mucho tiempo para desmontar esas dos fabulaciones.

Lo que resulta apropiado es recomendarle al lector que tome nota de los elementos que se apuntan a continuación.

La “confesión turca” de Gorbachov: por favor, ahora cuéntanos una de vaqueros

El texto de Arthur González expresa que “Gorbachov confesó durante un discurso en la universidad norteamericana de Turquía: ‘El objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…mi esposa me apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo […] para lograrlo logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y E. A. Shevardnadze’.”

Desde hace años ha existido una discusión sobre la autenticidad de la supuesta “confesión turca” de Gorbachov. Es un tema que ocasionalmente pierde interés, pero que de pronto “renace”, sobre todo en blogs.

La conclusión ampliamente aceptada es que se trata de una invención.

Observo ahora, con curiosidad, que se intenta revivir esa historieta en el contexto del debate sobre Cuba.

Los que afirman tal cosa no han podido mostrar la prueba concreta de la fuente de la que supuestamente se extrajeron las presumidas declaraciones de Gorbachov.

La supuesta fuente escrita fue el número 24 (1999) de un periódico eslovaco llamado “Usvit” (Diálogo), pero todo parece indicar que nadie ha mostrado nunca copia alguna de ese ejemplar.

Ver https://history.stackexchange.com/questions/8090/did-gorbachev-say-that-his-intention-was-to-destroy-communism

Adicionalmente, la fuente secundaria (donde se cita la existencia del supuesto texto de “Usvit”) es una publicación canadiense llamada ‘North Star Compass’, específicamente el número de febrero de 2000. Sin embargo, en realidad ese número de ‘North Star Compass’ (February, 2000, Vol. 8, No. 7) no hace mención al texto de “Usvit”. Puede leerse ese número aquí http://www.northstarcompass.org/nsc0002/index.htm

Es decir, que nadie ha podido aportar una imagen -impresa o digital- creíble del número 24 (1999) de “Usvit” (supuesta fuente original), ni de un número de febrero de 2000 de ‘North Star Compass’ (supuesta fuente secundaria) donde pueda verificarse la conjeturada “confesión turca” de Gorbachov.

También se han señalado otras inconsistencias de ese rumor:

A veces se dice que fue un “discurso” en la “Universidad Americana de Turquía”

Sin embargo, otras veces se ha dicho que fue una “entrevista” que dio Gorbachov en Ankara mientras asistía a un evento en la “Universidad Americana de Turquía”, y también se ha dicho que han sido unas declaraciones “en la radio”.

No se aportado evidencia de que Gorbachov visitó públicamente Ankara en 1999.

Finalmente, nadie ha podido ofrecer una evidencia de que Gorbachov hubiera dicho en cualquier lugar y en cualquier momento que el objetivo de su vida fue “la aniquilación del comunismo”.

Ver http://lists.csbs.utah.edu/pipermail/marxism/2011-April/222415.html

Si alguien quisiera sostener que efectivamente existió una “confesión turca” de Gorbachov debería aportar pruebas de que: a) Gorbachov estuvo en Turquía en esa fecha, y b) asumiendo de que Gorbachov hubiera visitado Turquía en 1999, habría entonces que aportar evidencia de que Gorbachov le hubiese expresado a un auditorio (personas concretas), o a un periodista (una persona concreta), que “el objetivo de su vida fue la aniquilación del comunismo”.

Cuando lo “reciente” significa treinta años atrás y cuando se “desclasifica” lo que nunca estuvo “clasificado”.

El texto de Arthur González expresa que “Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos donde se afirma que “el magnate financiero George Soros y la CIA, ayudaron a Gorbachov a proporcionar la posterior disolución de la URSS…Sobre ellos el analista y ex empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Wayne Madsen, afirmó que el multimillonario George Soros, proporcionó en 1987 cobertura económica, al gobierno de Mijaíl Gorbachov, a través de una ONG de la CIA conocida como el Instituto de Estudios de Seguridad Este-Oeste, IEWSS, por sus siglas en inglés”.

El articulo original de Madsen (9/12/2015) puede ser consultado aquí https://www.strategic-culture.org/news/2015/12/09/soros-and-his-cia-friends-targeted-ussr-russia-1987.html

El supuesto documento que “recientemente la CIA desclasificó” se titula “HOW SHOULD AMERICA RESPOND TO GORBACHEV’S CHALLENGE? A REPORT OF THE TASK FORCE ON NEW THINKING”.

El documento fue efectivamente colocado el 22 de diciembre de 2016 en el sitio web de la “biblioteca” digital de la CIA, aunque había sido “emitido” (released) anteriormente, el 27 de septiembre de 2011. Ver https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp90m00004r000300040019-1

Sin embargo, es un documento que no se hizo público recientemente, sino hace treinta años, ni nunca fue un documento “clasificado” de la CIA ni de ninguna otra institución.

Lo que aparece en el sitio web de la CIA es la versión “escaneada” de un documento que se conoce desde octubre 1987. Ver https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP90M00004R000300040019-1.pdf

El documento –producido por el Institute for East-West Security (IEWSS)- estuvo disponible desde 1987 y de hecho se discutió en una conferencia internacional, en St. Paul, Minnesota, del 9 al 11 de octubre de 1987, de la cual resultó publicado un libro distribuido por Westview Press titulado “Implications of Soviet new thinking : summary report of international conference, St. Paul, Minnesota, October 9-11, 1987 : executive summary, report of the Task Force on Soviet New Thinking”. Ver https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Record/900238

El documento ha sido citado en algunos conocidos libros, como en el libro de Alpo M. Rusi, “After the Cold War. Europe’s New Political Architecture” (1991), y en el libro editado por Archie Brown “The Demise of Marxism Leninism in Russia” (2004).

Se trata de una publicación que nunca fue un documento “clasificado” de la CIA. Inferir que todos los documentos que la CIA agrega periódicamente a su “biblioteca” digital son documentos “clasificados” revela amateurismo.

La “biblioteca” de la CIA coloca en su sitio digital documentos muy heterogéneos. Algunos son documentos que fueron “clasificados”, pero otros son simplemente recortes de prensa, transcripciones de programas de televisión, y fotocopias de documentos públicos.

Por ejemplo, en la “biblioteca” de la CIA puede encontrarse la transcripción de la entrevista que el periodista Dan Rather le hizo al presidente cubano Fidel Castro para la televisión, en 1985. El documento fue agregado al sitio web de la “biblioteca” de la CIA el 22 de octubre de 2016. Ver https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp90-00552r000201040012-3

¿Se le ocurriría a alguien decir que recientemente la CIA “desclasificó” la entrevista de Dan Rather a Fidel Castro?

Resumiendo, considero que es muy importante denunciar, entender y combatir cualquier plan de agresión –de la CIA o de quien sea- contra Cuba, pero eso lo que requiere es análisis serio y no una especulación chapucera.