Cuatro gráficos de un mal primer trimestre para el agro cubano

Se han divulgado recientemente los datos de la producción agropecuaria en Cuba correspondientes al primer trimestre de 2019. No son buenas noticias, pero eso no es algo que no se supiera. Lo que se conoce ahora son los detalles y estos son importantes. (1)

En primer lugar, porque esos datos deben ser tomados en cuenta en cualquier análisis sobre las perspectivas del agro en lo que resta de 2019.

En el caso de la producción de viandas y hortalizas, que es el principal componente del tonelaje de alimentos agrícolas en Cuba, el primer trimestre representa una proporción muy alta de la producción anual, cercana al 30%. En 2017 representó el 28,4% y en 2018 el 27,8%.

Una agricultura que arranque con un primer trimestre malo, tiene muy pocas probabilidades de “recuperarse” en los meses posteriores.

En segundo lugar, porque el reconocimiento de la gravedad de la situación es crucial cuando se trata de evaluar soluciones.

En el primer trimestre de 2019:

La producción de viandas y hortalizas fue la menor de un primer trimestre de los últimos cinco años.

La producción de arroz fue aproximadamente tres cuartas partes del arroz producido en el primer trimestre de 2013.

El maíz apenas fue el 60% de lo producido en el primer trimestre de 2015.

La producción de carne de cerdo se contrajo de manera rápida y significativa, llegando a ser apenas el 67% de la producida en el primer trimestre de 2017.

La producción de leche registró una reducción impresionante en apenas un año, siendo aproximadamente una cuarta parte menor que la leche producida en el primer trimestre de 2018.

No se trata de una situación “complicada”, como a veces se escucha decir. El calificativo apropiado es que se trata de una situación de crisis de la producción agropecuaria.

Habrá que esperar a que concluya el año para saber si ese calificativo se mantiene o no, pero por el momento, conviene identificar las cosas con el mayor nivel posible de precisión que permiten los datos concretos de los que se dispone.

Los siguientes cuatro gráficos permiten visualizar la gravedad del problema.

El tema será analizado en próximas notas de este blog. Por el momento nos ha parecido conveniente establecer claramente los datos –y sus tendencias- como el punto de partida de cualquier discusión sobre este problema.

Notas

1 ONEI. Sector agropecuario. Indicadores seleccionados. Enero- marzo 2019. http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/ppalesindsectoragrop/ppales_indmar19.pdf

Para las comparaciones, se han utilizado los informes trimestrales sobre el sector agropecuario publicados por la ONEI correspondientes a al primer semestre de cada año, desde 2013.