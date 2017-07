COMENTARIO de ISMAEL ZUAZNABAR sobre salarios

on

El apreciado colega Ismael Zuaznabar, economista, profesor y consultor, comparte un comentario sobre el tema de los salarios que ha ocupado el espacio del blog en los últimos días. Sus observaciones son muy bienvenidas.

Debate sobre el salario en Cuba

Creemos que en este debate, semipúblico , sobre empresas y salarios en Cuba con muchas ideas y propuestas, algunas de ellas interesantes y sustentadas numéricamente por sus proponentes, sobre datos seleccionados por ellos, no cuestionables por tal acto , pero limitados por la oscuridad estadística cubana , y por ello muy difíciles de rebatir de si es X o Z el punto de partida y el deseado para los ingresos de los trabajadores estatales cubanos se siguen dejando fuera la adecuada utilización de categorías económicas como el salario y la definición de que es una empresa, antes de reformarlas, unificándose el tema de los ingresos de los trabajadores estatales cubanos con la categoría salario al punto de que se da igual tratamiento al resultado del trabajo de un obrero azucarero o del níquel que al de un ministro del gobierno .

Me viene entonces a la mente el recuerdo a mis profesores soviéticos y cubanos de economía política marxista y su precisión “suiza” en estos asuntos del uso de las categorías de la economía política y las malas políticas derivadas del mal empleo de estas en la elaboración de políticas para la economía real y como incluso en el tema del partido comentaban la importancia de que ingresaran sobre todo obreros e intelectuales de primera generación, hijos de obreros estos , pues si el marxismo era la ideología obrera para transformar al mundo eran los obreros los que debían darle permanencia y actualización desde el partido.

Creemos entonces es inadecuado el uso generalizado de la categoría salario en este debate, igualando a todos los trabajares del estado cubano y sus diferentes tipos de empresas y esto no es científicamente así y Marx ya de forma enjundiosa trato la categoría salario como referente a una relación productiva entre obreros y capitalistas de la esfera productiva y por tanto de la distribución primaria del valor creado y si el Estado es ahora el dueño de los medios de producción( en representación mayor o menor del pueblo, que es otro tema a debatir) el salario debe ser enfocado de similar punto de vista metodológico ya que es la producción material la que determina el crecimiento de la economía real que es donde se producen los bienes materiales necesarios para la realización del salario nominal de los obreros/trabajadores de la esfera productiva y de aquellas actividades de creación/transformación y conservación del valor, y de los ingresos del resto de la población incluyendo los pensionados que los reciben desde el presupuesto del Estado o sea una redistribución de valores.

De esta manera y si estimamos la ubicación histórica del proceso cubano, la transición aun al socialismo, creemos es necesario establecer una ruta crítica de cambios y mejoras del ingreso del trabajador cubano, pero hay que empezar por los salarios y la esfera creadora de bienes materiales y teniendo en cuenta que creando igualdades a través de la distribución del ingreso se aumentan las dificultades del aumento y sostenibilidad real del aumento dado.

Marx en Salario Precio y Ganancias (1865) muy claramente trata el tema salario precios productividad y cuando dice que si crece el salario sin mayor producción lo único que sucede, sino hay aumentos de precios, es que disminuye la ganancia del capital y en el caso cubano si se aumentase el salario sin mayor productividad y no se incrementan precios (que si son mayores o iguales al aumento salarial de nada beneficiaron al trabajador) entonces el Estado disminuirá sus ingresos y sus recursos para invertir en ampliar la producción, atender salud, educación etc. etc.

Tema espinoso e interesante y aunque nadie me invitó me incluyo con todo respeto para sus participantes y he aquí mis comentarios.

Lic. Ismael Zuaznabar

Caracas Venezuela donde el tema salario es muy mal tratado

NOTA: Los subrayados son del autor del comentario.